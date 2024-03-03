Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Марта Костюк (34) не розуміє, як зробила камбек у першому сеті переможного матчу в півфіналі турніру в Сан-Дієго проти Джессіки Пегули (5).

Про це Костюк розповіла порталу Великий теніс України після поєдинку.

"Як я вже говорила, в останньому нашому матчі я програла Джесс дуже легко. І я відчувала розчарування, що в першому сеті все йшло в тому ж напрямку. Я була не дуже рада. Думаю, я нічим не відрізняюся від інших тенісисток. Я була дуже засмучена, дуже. Я просто намагалася... Я навіть не знаю, як мені вдалося змінити хід подій. Я намагаюся придумати якусь відповідь, але я не знаю.

Дякую глядачам за підтримку. Я знаю, що Пегула - американка і фаворитка глядачів, але дякую. Як я сказала своїй команді, я досі не розумію, як мені вдалося зробити цей камбек у першому сеті. Я намагалася робити все те ж саме, рухатися далі. Думаю, я трохи поспішала, вибирала не той м'яч, на якому підвищити темп або піти вперед. Також я не дуже добре подавала. Але потім усе якось склалося і я змогла повернутися в гру.

Яке місце в моїй кар'єрі посідає ця перемога? Думаю, що це перша перемога над суперницею з топ-5. Перемогти тенісистку з першої п'ятірки значно важче, ніж суперницю з топ-10. Тенісистки з топ-5 більш стабільні. Зрозуміло, що піднятися до п'ятірки найкращих ще важче, ніж до першої десятки. Це дуже важлива і дуже особлива перемога. Тим паче я двічі програвала Пегулі раніше. Тому, зрозуміло, це приємні емоції.

Що стосується суперниці по фіналу, Кеті Бултер, я раніше з нею ніколи не грала. У мене буде ще одна суперниця, яка потужно пробиває по м'ячу. Саме з такими тенісистками я граю на цьому турнірі. Насправді цього тижня я трохи стежила за її виступом. І вона грала дійсно дуже-дуже добре, дуже агресивно, дуже плоско, тому мені знову треба буде грати з низької точки.

У неї чудова подача. Вона давно виступає, тож у неї є досвід. Я вже готуюся до гри. Буде ще одна класна боротьба. Це фінал турніру і я дуже щаслива знову бути у фіналі. Сподіваюся, що зможу перемогти", - сказала Костюк.

На шляху до фіналу в першому колі Костюк у трьох партіях обіграла американку Енн Лі (167), у другому здолала австралійку Тайлу Престон (153), а в третьому перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову (25).

Нагадаємо, Ангеліна Калініна (35) поступилася китаянці Сію Ван (41) у півфіналі турніру в Остіні.