Костюк здолала Лі у першому колі турніру в Сан-Дієго

Марта Костюк вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (34) обіграла американку Енн Лі (167) у першому колі турніру в Сан-Дієго, США.

Матч тривав 2 години 13 хвилин. Українка двічі подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 7 з 21 брейк-пойнта.

Наступною суперницею Марти стане переможниця протистояння Тайла Престон (153, Австралія) - Магдалена Френх (42, Польща)

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Сан-Дієго, США

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Перше коло, 27 лютого

Марта Костюк (Україна) - Ен Лі (США) 6:4, 4:6, 6:2

Відзначимо, що одиночний турнір вже покинула українка Леся Цуренко, яка поступилась Кеті Бултер.

Нагадаємо, у лютому Марта пропустила турнір у Дубаї через хворобу.