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Калініна поступилася китаянці Ван у півфіналі турніру в США

Сьогодні 00:40 214 0
Калініна поступилася китаянці Ван у півфіналі турніру в США
Getty Images
#Ангеліна Калініна, #Сію Ван

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (35) поступилася китаянці Сію Ван (41) у півфіналі турніру в Остіні, США.

Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(4). Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 2 з 3 брейкпойнтів.

У фіналі Ван зіграє з переможницею пари Юе Юань (Китай) - Анна Шмідлова (Словаччина).

ATX Open - WTA 250
Остін, Техас, США
Призовий фонд - $ 259 303
1/2 фіналу, 2 березня

Сію Ван (Китай) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 7:6(4)

Чинною чемпіонкою цього турніру є Марта Костюк (34), проте вона вирішила не захищати титул.

Зазначимо, що Костюк зіграє проти Пегули в півфіналі турніру в Сан-Дієго.

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