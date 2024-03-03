Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (35) поступилася китаянці Сію Ван (41) у півфіналі турніру в Остіні, США.

Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(4). Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 2 з 3 брейкпойнтів.

У фіналі Ван зіграє з переможницею пари Юе Юань (Китай) - Анна Шмідлова (Словаччина).

ATX Open - WTA 250

Остін, Техас, США

Призовий фонд - $ 259 303

1/2 фіналу, 2 березня

Сію Ван (Китай) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 7:6(4)

Чинною чемпіонкою цього турніру є Марта Костюк (34), проте вона вирішила не захищати титул.

Зазначимо, що Костюк зіграє проти Пегули в півфіналі турніру в Сан-Дієго.