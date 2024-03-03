Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (35) поступилася китаянці Сію Ван (41) у півфіналі турніру в Остіні, США.
Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(4). Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 2 з 3 брейкпойнтів.
У фіналі Ван зіграє з переможницею пари Юе Юань (Китай) - Анна Шмідлова (Словаччина).
ATX Open - WTA 250
Остін, Техас, США
Призовий фонд - $ 259 303
1/2 фіналу, 2 березня
Сію Ван (Китай) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 7:6(4)
Чинною чемпіонкою цього турніру є Марта Костюк (34), проте вона вирішила не захищати титул.
Зазначимо, що Костюк зіграє проти Пегули в півфіналі турніру в Сан-Дієго.