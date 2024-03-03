Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася у свій другий дорослий фінал турніру WTA.

У ніч із 3 на 4 березня киянка побореться за титул Cymbiotika San Diego Open - WTA 500 з британкою Кеті Бултер. Переможниця отримає не лише 500 очок у рейтинг, а й 142 тис. доларів.

Цікаво, що саме рік тому Костюк виграла свій перший титул, там же у США, в Остіні (WTA 250), який відбувається паралельно. Тоді в фіналі українська тенісистка впевнено перемогла росіянку з французьким паспортом Варвару Грачьову (6:3, 7:5).

Найвища позиція в рейтингу WTA Костюк - 28, проте перемога у вирішальній зустрічі дозволить Марті піднятися на 27 сходинку.

Свій єдиний титул у єдиному фіналі Бутлер здобула також у 2023-му, кількома місяцями пізніше, вигравши турнір у Ноттінгемі (WTA 250).

Найвища позиція в рейтингу WTA Бултер - 48. Однак уже в оновленому рейтингу британка суттєво підніметься, як високо - вирішить фінальна зустріч у Сан-Дієго.

Цікавий факт: Напередодні бойфренд Бултер - австралієць де Мінор виграв турнір в Акапулько і не зміг залишитися на традиційну вечірку, бо вирушив до Сан-Дієго вболівати за свою обраницю.

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