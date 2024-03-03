Костюк - Бултер: відомо, який канал покаже фінал турніру в Сан-Дієго

Гра відбудеться в ніч проти понеділка, 4 березня

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (34) зіграє проти британки Кеті Бултер (49) у фіналі Cymbiotika San Diego Open - WTA 500.

Гра відбудеться в ніч проти понеділка, 4 березня, на центральному корті змагань. Початок - не раніше 1:00 за київським часом.

Турнір в Україні транслює телеканал Setanta Ukraine.

На шляху до півфіналу українка перемогла китаянку Енн Лі (6:4, 4:6, 6:2), австралійку Престон (6:4, 6:3), "нейтральну" Павлюченкову (3:6, 6:4, 6:3) та 5-ту ракетку світу - американку Джессіку Пегулу (7:6(4), 6:1).

Це буде перша очна зустріч цих суперниць.

Костюк проведе свій другий фінал на рівні WTA, минулого року Марта тріумфувала в Остіні (хард, категорія 250). Бултер свій досі єдиний (і переможний) фінал теж зіграла у 2023 році - на траві Ноттінгема (WTA 250).