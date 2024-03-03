Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк - Бултер

Українській тенісистці віддають мінімальну перевагу

Джерело - Чемпіон.

Марту Костюк (34) вважають фавориткою фінального матчу проти британки Кеті Бултер (49) Cymbiotika San Diego Open - WTA 500.

Коефіцієнти

Перемога Костюк - 1,76

Перемога Бултер - 2,25

Гра відбудеться в ніч проти понеділка, 4 березня, на центральному корті змагань. Початок - не раніше 2:00 за київським часом.

Це буде перша очна зустріч цих суперниць.

На шляху до півфіналу українка перемогла китаянку Енн Лі (6:4, 4:6, 6:2), австралійку Престон (6:4, 6:3), "нейтральну" Павлюченкову (3:6, 6:4, 6:3) та 5-ту ракетку світу - американку Джессіку Пегулу (7:6(4), 6:1).

Костюк проведе свій другий фінал на рівні WTA, минулого року Марта тріумфувала в Остіні (хард, категорія 250). Бултер свій досі єдиний (і переможний) фінал теж зіграла у 2023 році - на траві Ноттінгема (WTA 250).

Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул