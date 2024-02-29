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Костюк у двох сетах здолала юну австралійку на турнірі в Сан-Дієго

Марті знадобилось трохи більш як півтори години для перемоги над суперницею
Сьогодні 01:05 147 0
Костюк у двох сетах здолала юну австралійку на турнірі в Сан-Дієго
Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (34) здолала австралійку Тайлу Престон (153) у матчі другого кола турніру категорії WTA 500 у Сан-Дієго.

Для перемоги над 18-річною суперницею українській тенісистці знадобилась 1 година 33 хвилини. Костюк 4 рази подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок і використала 5 із 13 брейк-пойнтів.

Наступною суперницею Марти стане переможниця протистояння між "нейтралкою" Анастасією Павлючєнковою (25) і китаянкою Сінь Ю Ван (41).

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США
Хард, Призовий фонд - $922,573
Друге коло, 28 лютого

Марта Костюк (Україна) - Тайла Престон (Австралія) 6:4, 6:3

Нагадаємо, в першому колі Костюк у трьох партіях здолала американку Енн Лі (167).

Також на турнірі продовжує змагання ще одна українка Даяна Ястремська (33). Свій матч другого раунду вона проведе проти "нейтралки" Анни Блінкової (51).

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