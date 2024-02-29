Костюк у двох сетах здолала юну австралійку на турнірі в Сан-Дієго

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк (34) здолала австралійку Тайлу Престон (153) у матчі другого кола турніру категорії WTA 500 у Сан-Дієго.
Для перемоги над 18-річною суперницею українській тенісистці знадобилась 1 година 33 хвилини. Костюк 4 рази подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок і використала 5 із 13 брейк-пойнтів.
Наступною суперницею Марти стане переможниця протистояння між "нейтралкою" Анастасією Павлючєнковою (25) і китаянкою Сінь Ю Ван (41).
Марта Костюк (Україна) - Тайла Престон (Австралія) 6:4, 6:3
Нагадаємо, в першому колі Костюк у трьох партіях здолала американку Енн Лі (167).
Також на турнірі продовжує змагання ще одна українка Даяна Ястремська (33). Свій матч другого раунду вона проведе проти "нейтралки" Анни Блінкової (51).