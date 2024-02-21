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﻿Іґа Швьонтек - Еліна Світоліна: огляд матчу

Швьонтек і Світоліна вперше зустрілися на хардовому корті.
Сьогодні 22:30 98 0
﻿Іґа Швьонтек - Еліна Світоліна: огляд матчу
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (20) поступилась Ізі Швьонтек (1) у матчі третього кола турніру категорії WTA 1000 в Дубаї.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $3 211 715
Хард
Третє коло, 21 лютого

Іґа Швьонтек (Польща) - Еліна Світоліна (Україна) 6:1, 6:4

Відзначимо, що Швьонтек і Світоліна вперше зустрілися на хардовому корті. Торік українка  переграла польку у чвертьфіналі Вімблдона.

Нагадаємо, в матчі другого кола поточного турніру Світоліна впевнено здолала німкеню Татьяну Марію (54) з рахунком 6:3, 6:3. Натомість Швьонтек, також у двох партіях, зупинила американку Слоун Стівенс (41) - 6:4, 6:4.

Раніше Даяна Ястремська поступилась Вєроніці Кудєрмєтовій. Водночас Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби.

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