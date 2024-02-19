Ястремська програла росіянці Кудєрмєтовій на старті турніру в Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (29) поступилася нейтральній спортсменці з російським паспортом Вєроніці Кудєрмєтовій (19) у першому раунді турніру WTA 1000 в Дубаї.
Матч тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 1:6, 6:0. Українка двічі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 2 з 2 брейкпойнтів.
Свій шлях на турнірі в Дубаї розпочне перша ракетка України Еліна Світоліна (20), яка зустрінеться із землячкою Ангеліною Калініною (30). Це буде перша очна зустріч тенісисток у межах основного туру. Початок гри запланований на 17:00 за київським часом.
Вероніка Кудерметова (країна-терористка) - Даяна Ястремська (Україна) 6:0, 1:6, 6:0
Варто зазначити, що Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропустить Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби.
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