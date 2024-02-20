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Світоліна обіграла Татьяну Марію у другому колі турніру WTA в Дубаї

Еліна вийшла у третє коло турніру
Сьогодні 14:27 342 0
Світоліна обіграла Татьяну Марію у другому колі турніру WTA в Дубаї
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (20) обіграла німкеню Татьяну Марію (54) у другому колі турніру WTA 1000 в Дубаї.

Матч тривав 1 годину та 13 хвилин. Світоліна тричі подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.

У наступному колі Світоліна зіграє проти переможниці пари Іга Швьонтек (1) - Слоун Стівенс (41)

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $3 211 715
Хард
Друге коло, 20 лютого

Еліна Світоліна (Україна) - Татьяна Марія (Німеччини) 6:3, 6:3

Напередодні Світоліна у двох сетах обіграла Ангеліну Калініну. 

Раніше Даяна Ястремська поступилась Вєроніці Кудєрмєтовій. Водночас Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби.

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