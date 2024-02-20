Світоліна обіграла Татьяну Марію у другому колі турніру WTA в Дубаї

Еліна вийшла у третє коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (20) обіграла німкеню Татьяну Марію (54) у другому колі турніру WTA 1000 в Дубаї.

Матч тривав 1 годину та 13 хвилин. Світоліна тричі подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.

У наступному колі Світоліна зіграє проти переможниці пари Іга Швьонтек (1) - Слоун Стівенс (41)

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000

Дубай, ОАЕ

Призовий фонд - $3 211 715

Хард

Друге коло, 20 лютого

Еліна Світоліна (Україна) - Татьяна Марія (Німеччини) 6:3, 6:3

Напередодні Світоліна у двох сетах обіграла Ангеліну Калініну.

Раніше Даяна Ястремська поступилась Вєроніці Кудєрмєтовій. Водночас Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!