Цуренко пропустить турнір у Дубаї через пошкодження

Українська тенісистка пошкодила лікоть на турнірі в Досі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (37) не зіграє на турнірі WTA 1000 у Дубаї.

Про це повідомляє Ukrainian Tennis.

Цуренко досі не відновилася від травми ліктя, яку вона отримала в межах змагань у Досі.

Сьогодні, 18 лютого, українка мала зіграти проти Елізе Мертенс (25). Лесю замінить Елізабетта Коччаретто (55).

Нагадаємо, Леся Цуренко знялася з матчу проти експершої ракетки світу Наомі Осаки у третьому колі хардового турніру серії WTA 1000 у Досі.

Варто зазначити, що в першому колі турніру в Дубаї перша ракетка України Еліна Світоліна (20) зустрінеться із землячкою Ангеліною Калініною (30). Це буде перша очна зустріч тенісисток у межах основного туру.

Марта Костюк (29) зіграє проти Дарьї Касаткіної (13).

Півфіналістка Australian Open-2024 Даяна Ястремська (27), яка отримала вайлдкард від організаторів, побореться з Веронікою Кудєрмєтовою (13).

Турнір у Дубаї стартує сьогодні, 18 лютого.

Відзначимо, що для Світоліної це буде перший турнір після Australian Open-2024, де вона знялася з матчу четвертого кола через травму спини.

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