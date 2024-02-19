Костюк не встигла відновитися до старту турніру в Дубаї

Українська тенісистка розповіла причину зняття з турніру в Дубаї

Українська тенісистка Марта Костюк (30) знялась з турніру WTA 1000 у Дубаї через хворобу.

Про це Костюк розповіла порталу Sport.ua.

"Поки що лікуюсь, важко дихати. Була впевнена, що зможу вилікуватися до старту турніру в Дубаї, але не вийшло. Спробую бути готовою до Сан-Дієго", ー сказала Костюк.

Сьогодні, 19 лютого, українка мала зіграти з Дариною Касаткіною (WTA 13), проте матч не відбудеться.

Тижнем раніше Костюк не зуміла продовжити поєдинок другого кола змагань WTA 1000 у Досі проти Анастасії Павлюченкової.

Костюк в основній сітці замінить Лючія Бронцетті. Раніше з турніру у Дубаї знялася Леся Цуренко через травму ліктя.

Варто зазначити, що в першому колі турніру в Дубаї перша ракетка України Еліна Світоліна (20) зустрінеться із землячкою Ангеліною Калініною (30). Це буде перша очна зустріч тенісисток у межах основного туру.

Півфіналістка Australian Open-2024 Даяна Ястремська (27), яка отримала вайлдкард від організаторів, побореться з Веронікою Кудєрмєтовою (13).

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