Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (20) зустрінеться з Іґою Швьонтек (1) у матчі третього кола турніру категорії WTA 1000 в Дубаї.

Швьонтек у другому колі турніру обіграла американку Слоан Стівенс (41).

Напередодні Світоліна розібралася з Тетяною Марією з Німеччини.

Українка і полька зустрічалися двічі, рахунок рівний. Еліна два рази вигравала титул у Дубаї. Швьонтек торік програла тут у фіналі Барборі Крейчиковій.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000

Дубай, ОАЕ

Призовий фонд - $3 211 715

Хард

Друге коло, 20 лютого

Іга Швьонтек (Польща) - Слоан Стівенс (США) 6:4, 6:4

Раніше Даяна Ястремська поступилась Вєроніці Кудєрмєтовій. Водночас Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!