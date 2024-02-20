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Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі турніру в Дубаї

Сьогодні 19:16 196 0
Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі турніру в Дубаї
Фото Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (20) зустрінеться з Іґою Швьонтек (1) у матчі третього кола турніру категорії WTA 1000 в Дубаї.

Швьонтек у другому колі турніру обіграла американку Слоан Стівенс (41).

Напередодні Світоліна розібралася з Тетяною Марією з Німеччини.

Українка і полька зустрічалися двічі, рахунок рівний. Еліна два рази вигравала титул у Дубаї. Швьонтек торік програла тут у фіналі Барборі Крейчиковій.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $3 211 715
Хард
Друге коло, 20 лютого

Іга Швьонтек (Польща) - Слоан Стівенс (США) 6:4, 6:4

Раніше Даяна Ястремська поступилась Вєроніці Кудєрмєтовій. Водночас Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби.

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