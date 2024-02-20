Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна (20) зустрінеться з Іґою Швьонтек (1) у матчі третього кола турніру категорії WTA 1000 в Дубаї.
Швьонтек у другому колі турніру обіграла американку Слоан Стівенс (41).
Напередодні Світоліна розібралася з Тетяною Марією з Німеччини.
Українка і полька зустрічалися двічі, рахунок рівний. Еліна два рази вигравала титул у Дубаї. Швьонтек торік програла тут у фіналі Барборі Крейчиковій.
Іга Швьонтек (Польща) - Слоан Стівенс (США) 6:4, 6:4
Раніше Даяна Ястремська поступилась Вєроніці Кудєрмєтовій. Водночас Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби.
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