Світоліна поступилась Швьонтек у третьому колі турніру WTA в Дубаї

Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (20) поступилась Ізі Швьонтек (1) у матчі третього кола турніру категорії WTA 1000 в Дубаї.

Матч тривав 1 годину та 25 хвилин. Українка 4 рази подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.