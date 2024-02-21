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Світоліна поступилась Швьонтек у третьому колі турніру WTA в Дубаї

Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал турніру
Сьогодні 18:37 521 0
Світоліна поступилась Швьонтек у третьому колі турніру WTA в Дубаї
#Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (20) поступилась Ізі Швьонтек (1) у матчі третього кола турніру категорії WTA 1000 в Дубаї.

Матч тривав 1 годину та 25 хвилин. Українка 4 рази подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $3 211 715
Хард
Третє коло, 21 лютого

Іґа Швьонтек (Польща) - Еліна Світоліна (Україна) 6:1, 6:4

Нагадаємо, в матчі другого кола поточного турніру Світоліна впевнено здолала німкеню Татьяну Марію (54) з рахунком 6:3, 6:3. Натомість Швьонтек, також у двох партіях, зупинила американку Слоун Стівенс (41) - 6:4, 6:4.

Раніше Даяна Ястремська поступилась Вєроніці Кудєрмєтовій. Водночас Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби.

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