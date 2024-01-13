14 січня на Australian Open візьмуть старт Цуренко та Снігур: розклад матчів українок

Розпочинається перший Grand Slam року!

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 14 січня, в Мельбурні розпочнеться Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу-2024.

В перший день змагань основної сітки турніру на корт вийдуть дві українки - Леся Цуренко і Дарія Снігур.

Розклад матчів українських тенісисток на 14 січня

02:00. Леся Цуренко (32) - Лучія Бронцетті (Італія, 56), 1573 Arena, перший запуск.

Очні зустрічі - 1:0.

04:00. Аліша Паркс (США, 82) - Дарія Снігур (136), Корт №3, другий запуск.

Перша очна зустріч

Час - орієнтовний (київський)

Нагадаємо, в жіночому одиночному розряді зіграють іще 5 українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева.