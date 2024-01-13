Снігур: Вихід в основну сітку Australian Open значить для мене дуже багато

Українська тенісистка Дарина Снігур (№136 WTA) задоволена виходом в основну сітку Відкритого чемпіонату США.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Вихід в основну сітку Australian Open значить для мене дуже багато - я дуже довго і впевнено до цього йшла. Дуже рада, що можу досягати таких результатів, тренуючись у Києві.

Три матчі кваліфікації - це додатковий стрес, виснаження. Фінальний матч тривав трохи більше двох годин. Але, в принципі, я в нормальному стані. Подивимося, як складеться мій перший матч в основній сітці.

Перша гра в мене в неділю. Тепер мені доведеться міняти зворотні квитки на літак, тому що я брала їх на суботу. Це дуже хороший момент, я готова робити так після кожної кваліфікації турнірів Grand Slam.

Моя перша суперниця в основній сітці - Аліша Паркс, це буде наша дебютна зустріч. Я бачила, як вона грає, ми перетиналися на турнірах", - розповіла Снігур.