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Снігур: Вихід в основну сітку Australian Open значить для мене дуже багато

Дарина Снігур прокоментувала вихід в основну сітку Відкритого чемпіонату США.
Сьогодні 13:10 161 0
Снігур: Вихід в основну сітку Australian Open значить для мене дуже багато
Фото - Getty Images
#Дарина Снігур

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Дарина Снігур (№136 WTA) задоволена виходом в основну сітку Відкритого чемпіонату США.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Вихід в основну сітку Australian Open значить для мене дуже багато - я дуже довго і впевнено до цього йшла. Дуже рада, що можу досягати таких результатів, тренуючись у Києві.

Три матчі кваліфікації - це додатковий стрес, виснаження. Фінальний матч тривав трохи більше двох годин. Але, в принципі, я в нормальному стані. Подивимося, як складеться мій перший матч в основній сітці.

Перша гра в мене в неділю. Тепер мені доведеться міняти зворотні квитки на літак, тому що я брала їх на суботу. Це дуже хороший момент, я готова робити так після кожної кваліфікації турнірів Grand Slam.

Моя перша суперниця в основній сітці - Аліша Паркс, це буде наша дебютна зустріч. Я бачила, як вона грає, ми перетиналися на турнірах", - розповіла Снігур.

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