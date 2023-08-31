31 серпня на US Open Світоліна та Цуренко зіграють проти росіянок: розклад матчів

Джерело - Чемпіон.

31 серпня, в четвертий змагальний день Відкритої першості США (US Open), на корти вийдуть дві українські тенісистки.

У другому колі Еліна Світоліна зіграє проти росіянки Анастасії Павлючєнкової, а Леся Цуренко поміряється силами з іншою представницею терористичної країни - Єкатєріною Алєксандровою.

Розклад матчів українських тенісисток на 31 серпня

19:30. Єкатєріна Алєксандрова (20) - Леся Цуренко (46), корт №11, другий запуск.

Очні зустрічі - 0:4.

21:30. Еліна Світоліна (26) - Анастасія Павлючєнкова (98), корт Луї Армстронга, третій запуск.

Очні зустрічі - 2:3.

Час - орієнтовний (київський)

Нагадаємо, в перший ігровий день змагання у Нью-Йорку припинили відразу три українки. Катерина Байндль програла від словачки Анни Кароліни Шмідлової, Ангеліна Калініна поступилася іспанці Сарі Соррібес Тормо, а Марта Костюк вилетіла від 4-ї ракетки світу - Єлєни Рибакіної з Казахстану.

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