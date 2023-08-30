Головне
Світоліна впевнено переграла Фрідзам у першому колі US Open
Вчора 23:01 1254
Цуренко - Алєксандрова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023
Сьогодні 16:37 105
Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023
Сьогодні 16:19 167
Дулуб - новий головний тренер ЛНЗ
Сьогодні 16:08 212
Ключовий інвестор Металіста 1925 втратив можливість фінансувати клуб
Сьогодні 14:53 451
Визначився найкращий гравець 5 туру УПЛ
Сьогодні 14:18 254
Колишня українка Заневська не потисла руку улюблениці Лукашенка після матчу US Open - ВІДЕО
Сьогодні 14:05 878
Легендарний Пак’яо може виступити на Олімпіаді-2024
Сьогодні 13:01 288
Цуренко здолала Жакемо у першому колі US Open
Сьогодні 00:39 1110
Брага перемогла Панатінаїкос: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:06 1099
Прямі трансляції

Цуренко - Алєксандрова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023

Представницю терористичної країни вважають невеликою фавориткою зустрічі
Сьогодні 16:37 105 0
Цуренко - Алєксандрова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023
#US Open, #Александрова, #Леся Цуренко

У четвер, 31 серпня, Леся Цуренко (46) зіграє проти росіянки Єкатєріни Алєксандрової (20) у матчі другого раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Орієнтовний час початку матчу, корт та номер запуску стануть відомі пізніше.

Букмекери віддають невелику перевагу представниці терористичної країни.

Коефіцієнти

  • Перемога Цуренко - 2.30
  • Перемога Алєксандрової - 1.65

Цуренко - Алєксандрова: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола US Open

Суперниці зустрінуться вп'яте. Всі попередні 4 матчі (3 з них - на харді) виграла Цуренко, причому Алєксандрова не спромоглася взяти в українки бодай 1 сет. Востаннє ці тенісистки грали між собою у Порторожі-2022 (хард), той поєдинок завершився з рахунком 7:5, 7:6(5) на користь Лесі.

У першому ж колі US Open-2023 Цуренко перемогла француженку Ельзу Жакемо (181) з рахунком 7:5, 3:6, 6:1, натомість Алєксандрова пройшла канадку Лейлу Фернандес (67) - 7:6(4), 5:7, 6:4.

Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна впевнено переграла Фрідзам у першому колі US Open Світоліна впевнено переграла Фрідзам у першому колі US Open 1254
Світоліна - Фрідзам: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open Світоліна - Фрідзам: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open 5722
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій-2023/24: онлайн-трансляція Жеребкування групового етапу Ліги конференцій-2023/24: онлайн-трансляція 5565
Світоліна - Павлюченкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола US Open Світоліна - Павлюченкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола US Open 1986
Захисник Динамо цікавий іспанському клубу Захисник Динамо цікавий іспанському клубу 1211
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 18760
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19704 7
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54521
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 78354
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56528
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 80000
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108438 4