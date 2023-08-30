Цуренко - Алєксандрова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023

Представницю терористичної країни вважають невеликою фавориткою зустрічі

У четвер, 31 серпня, Леся Цуренко (46) зіграє проти росіянки Єкатєріни Алєксандрової (20) у матчі другого раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Орієнтовний час початку матчу, корт та номер запуску стануть відомі пізніше.

Букмекери віддають невелику перевагу представниці терористичної країни.

Коефіцієнти

Перемога Цуренко - 2.30

Перемога Алєксандрової - 1.65

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Суперниці зустрінуться вп'яте. Всі попередні 4 матчі (3 з них - на харді) виграла Цуренко, причому Алєксандрова не спромоглася взяти в українки бодай 1 сет. Востаннє ці тенісистки грали між собою у Порторожі-2022 (хард), той поєдинок завершився з рахунком 7:5, 7:6(5) на користь Лесі.

У першому ж колі US Open-2023 Цуренко перемогла француженку Ельзу Жакемо (181) з рахунком 7:5, 3:6, 6:1, натомість Алєксандрова пройшла канадку Лейлу Фернандес (67) - 7:6(4), 5:7, 6:4.

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