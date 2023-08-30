Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023

Джерело - Чемпіон.
У четвер, 31 серпня, Еліна Світоліна (26) зіграє у матчі другого раунду Відкритого чемпіонату США (US Open-2023) проти росіянки Анастасії Павлюченкової (98).
Орієнтовний час початку матчу, корт та номер запуску стануть відомі пізніше.
Букмекери віддають перевагу першій ракетці України.
Коефіцієнти
- Перемога Світоліної - 1.35
- Перемога Павлюченкової - 3.25
Світоліна - Павлюченкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола US Open
Суперниці зустрінуться вшосте. Нинішній баланс поєдинків - 3:2 на користь 32-річної представниці терористичної країни. Востаннє Світоліна та Павлюченкова грали між собою на римському ґрунті у 2020 році, тоді перемогу святкувала українка з рахунком 6:3, 7:4(4).
У першому ж колі US Open-2023 Світоліна впевнено пройшла німкеню Анну-Лену Фрідзам (6:3, 6:1), а Павлюченкова - американку Фіону Кроулі (6:2, 6:4).
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