Байндл поступилась на старті US Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндл (83) поступилась Анні Кароліні Шмідловій (64) зі Словаччини у першому колі US Open.
Матч тривав 2 години 37 хвилин.
Байндл 2 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 10 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Перше коло, 28 серпня
Перше коло, 28 серпня
Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина) - Катерина Байндл (Україна) 6:4, 3:6, 6:3
Раніше Байндл знялася з турніру у Чикаго напередодні чвертьфіналу.
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