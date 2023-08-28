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Байндл поступилась на старті US Open

Сьогодні 21:06 302 0
Байндл поступилась на старті US Open
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл (83) поступилась Анні Кароліні Шмідловій (64) зі Словаччини у першому колі US Open.

Матч тривав 2 години 37 хвилин.

Байндл 2 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 10 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Перше коло, 28 серпня

Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина) - Катерина Байндл (Україна) 6:4, 3:6, 6:3

Раніше Байндл знялася з турніру у Чикаго напередодні чвертьфіналу.

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