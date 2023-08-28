Головне
Костюк поступилась Рибакіній у першому колі US Open
Вчора 23:08 234
Калініна поступилась Соррібес Тормо на старті US Open
Вчора 22:17 290
Костюк - Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open
Вчора 22:12 1020
Кривбас зіграв внічию з Оболонню у 5 турі УПЛ
Вчора 20:59 273
Промоутер назвав дату бою Усик - Ф’юрі
Вчора 19:24 1618
Світоліна - Фрідзам: прогноз букмекерів на матч першого кола US Open-2023
Вчора 19:21 540
Кривенцов замінить Лалатовича у Зорі
Вчора 19:10 447
Прикарпаття знищило Хуст, ФСК Маріуполь вирвав нічию в Інгульця: результати 5 туру Першої ліги
Вчора 18:31 657
Гармаш завершує перехід у хорватський клуб
Вчора 17:08 1282
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Вчора 14:28 274436
Прямі трансляції

Калініна поступилась Соррібес Тормо на старті US Open

Українка не змогла пробитися у друге коло турніру
Вчора 22:17 290 0
Калініна поступилась Соррібес Тормо на старті US Open
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна, #Соррібес Тормо

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна (28) поступилась Сарі Соррібес Тормо (55) з Іспанії у першому колі Відкритого чемпіонату США.

Матч тривав 2 години 15 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 7:5.

Калініна 1 раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Перше коло, 28 серпня

Сара Соррібес Тормо - Ангеліна Калініна 6:4, 7:5

Раніше суперниця Цуренко знялася з US Open через травму.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України 324256 3
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19226
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 274436
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 17203
Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій 69003
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12126
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39623 1
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18073 3
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 11377 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54462
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61077
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 30688