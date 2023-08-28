Калініна поступилась Соррібес Тормо на старті US Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Ангеліна Калініна (28) поступилась Сарі Соррібес Тормо (55) з Іспанії у першому колі Відкритого чемпіонату США.
Матч тривав 2 години 15 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 7:5.
Калініна 1 раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Перше коло, 28 серпня
Перше коло, 28 серпня
Сара Соррібес Тормо - Ангеліна Калініна 6:4, 7:5
Раніше суперниця Цуренко знялася з US Open через травму.