Калініна поступилась Соррібес Тормо на старті US Open

Українка не змогла пробитися у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна (28) поступилась Сарі Соррібес Тормо (55) з Іспанії у першому колі Відкритого чемпіонату США.

Матч тривав 2 години 15 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 7:5.

Калініна 1 раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $65,000,020

Перше коло, 28 серпня

Сара Соррібес Тормо - Ангеліна Калініна 6:4, 7:5

Раніше суперниця Цуренко знялася з US Open через травму.