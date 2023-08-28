Костюк поступилась Рибакіній у першому колі US Open

Костюк виграла лише три гейми

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (38) поступилась Єлєні Рибакіній з Казахстану (4) в матчі першого раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини.

Костюк 4 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 з 5 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $65,000,020

Перше коло, 28 серпня

Єлєна Рибакіна (Казахстан) - Марта Костюк (Україна) 6:2, 6:1

Матчі першого кола також програли Катерина Байндл та Ангеліна Калініна.

Раніше суперниця Цуренко знялася з US Open через травму.