Костюк поступилась Рибакіній у першому колі US Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк (38) поступилась Єлєні Рибакіній з Казахстану (4) в матчі першого раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.
Матч тривав 1 годину 24 хвилини.
Костюк 4 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 з 5 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Перше коло, 28 серпня
Перше коло, 28 серпня
Єлєна Рибакіна (Казахстан) - Марта Костюк (Україна) 6:2, 6:1
Матчі першого кола також програли Катерина Байндл та Ангеліна Калініна.
Раніше суперниця Цуренко знялася з US Open через травму.