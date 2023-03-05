Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок не змогла вийти у фінал парного розряду на хардовому турнірі серії WTA 250 в Остіні (США).
Українка разом з Анною-Лєною Фрідзам у двох сетах програла Ерін Рутліфф та Алділі Суттджіаді.
Матч тривав 1 годину та 12 хвилин. Фрідзам та Кіченок допустили три подвійні помилки та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.
У фіналі турніру Ерін та Алділа зіграють із першими сіяними Ніколь Мелічар / Еллен Перес.
ATX Open - WTA 250
Остін, США, хард
Парний розряд
Призовий фонд - $259,303
Півфінал 5 березня
Ерін Рутліфф (Нова Зеландія) / Алділа Сутджіаді (Індонезія) - Анна-Лена Фрідзам (Німеччина) / Надія Кіченок (Україна) 6:2, 6:3
Раніше українка Марта Костюк вийшла до фіналу турніру WTA в Остіні в одиничному розряді.