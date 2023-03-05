Українка з німкенею програли у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок не змогла вийти у фінал парного розряду на хардовому турнірі серії WTA 250 в Остіні (США).

Українка разом з Анною-Лєною Фрідзам у двох сетах програла Ерін Рутліфф та Алділі Суттджіаді.

Матч тривав 1 годину та 12 хвилин. Фрідзам та Кіченок допустили три подвійні помилки та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

У фіналі турніру Ерін та Алділа зіграють із першими сіяними Ніколь Мелічар / Еллен Перес.

ATX Open - WTA 250

Остін, США, хард

Парний розряд

Призовий фонд - $259,303

Півфінал 5 березня

Ерін Рутліфф (Нова Зеландія) / Алділа Сутджіаді (Індонезія) - Анна-Лена Фрідзам (Німеччина) / Надія Кіченок (Україна) 6:2, 6:3

Раніше українка Марта Костюк вийшла до фіналу турніру WTA в Остіні в одиничному розряді.