Калініна знищила іспанську тенісистку у кваліфікації Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна впевнено перемогла іспанку Георгину Гарсію-Перес у чвертьфіналі кваліфікації Вімблдону.
Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 1 хвилину.
Калініна виконала 2 ейси, зробила одну подвійну помилку та використала 5 із 13 брейк-пойнтів.
Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Кваліфікація
22 червня, 1/4 фіналу
Ангеліна Калініна (Україна) - Георгина Гарсія-Перес (Іспанія) 6:1, 6:1
Раніше, Снігур програла у кваліфікації Вімблдону.