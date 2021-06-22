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Калініна знищила іспанську тенісистку у кваліфікації Вімблдону

Вчора 23:24 172 0
Матч тривав 1 годину 1 хвилину
Калініна знищила іспанську тенісистку у кваліфікації Вімблдону
#Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна впевнено перемогла іспанку Георгину Гарсію-Перес у чвертьфіналі кваліфікації Вімблдону.

Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 1 хвилину.

Калініна виконала 2 ейси, зробила одну подвійну помилку та використала 5 із 13 брейк-пойнтів.

Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Кваліфікація
22 червня, 1/4 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна) - Георгина Гарсія-Перес (Іспанія) 6:1, 6:1

Раніше, Снігур програла у кваліфікації Вімблдону.

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