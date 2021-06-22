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Навколо спорту

Снігур програла у кваліфікації Вімблдону

Сьогодні 21:55 156 1
Матч тривав 1 годину 51 хвилину
Снігур програла у кваліфікації Вімблдону
#Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур поступилася Беатріс Хаддад Маї у чвертьфіналі кваліфікації Вімблдону.

Українка програла у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 51 хвилину.

Снігур зробила одну подвійну помилку та використала 4 із 8 брейк-пойнтів.

Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Кваліфікація
22 червня, 1/4 фіналу

Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) - Дар'я Снігур (Україна) 6:3, 2:6, 3:6

Раніше, Світоліна на характері здолала іспанку на турнірі в Істборні.

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