Снігур програла у кваліфікації Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар'я Снігур поступилася Беатріс Хаддад Маї у чвертьфіналі кваліфікації Вімблдону.
Українка програла у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 51 хвилину.
Снігур зробила одну подвійну помилку та використала 4 із 8 брейк-пойнтів.
Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Кваліфікація
22 червня, 1/4 фіналу
Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) - Дар'я Снігур (Україна) 6:3, 2:6, 3:6
Раніше, Світоліна на характері здолала іспанку на турнірі в Істборні.