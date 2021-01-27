Завацька вийшла до парного чвертьфіналу на турнірі ITF у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька здобула перемогу в матчі парного розряду на хардовому турнірі ITF W60 у Франції.
У першому колі українка в дуеті з польською тенісисткою Паулою Канею впевнено обіграла французько-бельгійський тандем Амандін Есс / Кімберлі Ціммерманн, який був посіяний під другим номером.
Andrezieux-Bouthéon W60 - ITF World Tennis Tour
Андрезьє-Бутеон (Франція)
Призовий фонд $60,000
Парний розряд
Перше коло, 27 січня
Катаріна Завацька / Паула Каня - Амандин Есс / Кімберлі Ціммерманн 6:0, 6:3
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