Завацька вийшла до парного чвертьфіналу на турнірі ITF у Франції

Українська тенісистка здобула ще одну перемогу на змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька здобула перемогу в матчі парного розряду на хардовому турнірі ITF W60 у Франції.

У першому колі українка в дуеті з польською тенісисткою Паулою Канею впевнено обіграла французько-бельгійський тандем Амандін Есс / Кімберлі Ціммерманн, який був посіяний під другим номером.

Andrezieux-Bouthéon W60 - ITF World Tennis Tour

Андрезьє-Бутеон (Франція)

Призовий фонд $60,000

Парний розряд

Перше коло, 27 січня

Катаріна Завацька / Паула Каня - Амандин Есс / Кімберлі Ціммерманн 6:0, 6:3

Раніше, Ястремська оскаржить тимчасове відсторонення від змагань.