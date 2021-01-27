 Завацька вийшла до парного чвертьфіналу на турнірі ITF у Франції | Теніс | Champion.com.ua
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Завацька вийшла до парного чвертьфіналу на турнірі ITF у Франції

Сьогодні 13:34 175 0
Українська тенісистка здобула ще одну перемогу на змаганнях
Завацька вийшла до парного чвертьфіналу на турнірі ITF у Франції
#Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька здобула перемогу в матчі парного розряду на хардовому турнірі ITF W60 у Франції.

У першому колі українка в дуеті з польською тенісисткою Паулою Канею впевнено обіграла французько-бельгійський тандем Амандін Есс / Кімберлі Ціммерманн, який був посіяний під другим номером.

Andrezieux-Bouthéon W60 - ITF World Tennis Tour
Андрезьє-Бутеон (Франція)
Призовий фонд $60,000 
Парний розряд
Перше коло, 27 січня

Катаріна Завацька / Паула Каня - Амандин Есс / Кімберлі Ціммерманн 6:0, 6:3

Раніше, Ястремська оскаржить тимчасове відсторонення від змагань.

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