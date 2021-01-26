Ястремська оскаржить тимчасове відсторонення від змагань

Джерело - btu.org.ua.
Незалежний суд ITF прийняв рішення відхилити клопотання Даяни Ястремський про скасування її тимчасового відсторонення від виступів через позитивного тесту на допінг.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Ястремська скористалася своїм правом і подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS). Тенісистка домагається скасування раніше винесеного рішення, щоб таким чином її тимчасова дискваліфікація була знята, і вона мала можливість виступити на Відкритому чемпіонаті Австралії-2021.
Сторони домовилися про прискорену процедуру, щоб одноосібний арбітр зміг прийняти остаточне рішення у справі до 3 лютого 2021 року.
Нагадаємо, Ястремська пропустить Australian Open.