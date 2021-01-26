Ястремська оскаржить тимчасове відсторонення від змагань

Ястремська оскаржить дискваліфікацію у Спортивному арбітражному суді

Незалежний суд ITF прийняв рішення відхилити клопотання Даяни Ястремський про скасування її тимчасового відсторонення від виступів через позитивного тесту на допінг.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Ястремська скористалася своїм правом і подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS). Тенісистка домагається скасування раніше винесеного рішення, щоб таким чином її тимчасова дискваліфікація була знята, і вона мала можливість виступити на Відкритому чемпіонаті Австралії-2021.

Сторони домовилися про прискорену процедуру, щоб одноосібний арбітр зміг прийняти остаточне рішення у справі до 3 лютого 2021 року.

Нагадаємо, Ястремська пропустить Australian Open.