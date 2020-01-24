Ястремська та Бондаренко покинули парний турнір Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Катерина Бондаренко і Даяна Ястремська провалили старт у парному турнірі на Australian Open.
Бондаренко в дуеті з сербкою Александрою Круніч в двох сетах поступилася хорватсько-сербській парі Дарія Юрак / Ніна Стояновіч.
У свою чергу Ястремська у парі з угорською тенісисткою Фанні Штоллар зазнала поразки тандему Квета Пешке (Чехія) і Демі Схурс (Нідерланди).
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
Перше коло, 24 січня
Квета Пешке / Демі Схурс - Даяна Ястремська / Фанні Штоллар 6:4, 6:2
Дарія Юрак / Ніна Стояновіч - Катерина Бондаренко / Александра Круніч 6:1, 6:4
Нагадаємо, Світоліна впевнено перемогла Девіс на Australian Open.