Ястремська та Бондаренко покинули парний турнір Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Катерина Бондаренко і Даяна Ястремська провалили старт у парному турнірі на Australian Open.

Бондаренко в дуеті з сербкою Александрою Круніч в двох сетах поступилася хорватсько-сербській парі Дарія Юрак / Ніна Стояновіч.

У свою чергу Ястремська у парі з угорською тенісисткою Фанні Штоллар зазнала поразки тандему Квета Пешке (Чехія) і Демі Схурс (Нідерланди).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Перше коло, 24 січня

Квета Пешке / Демі Схурс - Даяна Ястремська / Фанні Штоллар 6:4, 6:2

Дарія Юрак / Ніна Стояновіч - Катерина Бондаренко / Александра Круніч 6:1, 6:4

Нагадаємо, Світоліна впевнено перемогла Девіс на Australian Open.