Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у другому колі Australian Open зустрічалася з американкою Лорен Девіс (61).
Українка впевнено виграла першу партію, а другий сет Світоліна виграла на тай-брейку.
Матч тривав 1 годину та 34 хвилини. Світоліна 9 разів подала на виліт, допустила одну подвійну помилку та використала 4 із 8 брейк-пойнтів.
Еліна в третьому колі зіграє з іспанкою Гарбіньєю Мугурусою. Матч відбудеться 25 січня. В історії очних зустрічей українка веде у рахунку 7:4.
Еліна Світоліна - Лорен Девіс 6:2, 7:6 (6)
Раніше, Світоліна зробила селфі з прапором України після переможного матчу на Australian Open.
Нагадаємо, Світоліна в першому колі АО впевнено розібралася з британкою Бултер (6:4, 7:5).