Світоліна пробилась до третього кола Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у другому колі Australian Open зустрічалася з американкою Лорен Девіс (61).

Українка впевнено виграла першу партію, а другий сет Світоліна виграла на тай-брейку.

Матч тривав 1 годину та 34 хвилини. Світоліна 9 разів подала на виліт, допустила одну подвійну помилку та використала 4 із 8 брейк-пойнтів.

Еліна в третьому колі зіграє з іспанкою Гарбіньєю Мугурусою. Матч відбудеться 25 січня. В історії очних зустрічей українка веде у рахунку 7:4.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Друге коло, 23 січня

Еліна Світоліна - Лорен Девіс 6:2, 7:6 (6)

Раніше, Світоліна зробила селфі з прапором України після переможного матчу на Australian Open.

Нагадаємо, Світоліна в першому колі АО впевнено розібралася з британкою Бултер (6:4, 7:5).