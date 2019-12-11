Багдатіс: Хочу подякувати Світоліній за надану мені довіру

Джерело - Чемпіон.
Легендарний кіпрський тенісист Маркос Багдатіс щасливий розпочати роботу з найкращою українською тенісисткою Еліною Світоліною.
Про це він повідомив в Instagram.
"Дуже радий оголосити про наступний розділ мого життя. З нетерпінням чекаю початку роботи з великою спортсменкою і супертеннісісткою, з номером 6 у рейтингу WTA Еліною Світоліной, яка працює разом з Ендрю Беттлсом.
Я хочу подякувати Еліні за надану мені довіру. Давайте зробимо це!", - написав Багдатіс.
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I am so glad to announce the next chapter of my life and look forward to Coaching a great athlete and super tennis player #no.6 ranked @wta player @elisvitolina , working along side @andybettles I want to thank Elina for putting her trust in me. Let’s do this! Bring it on 2020.
Нагадаємо, п'ять українок потрапили до заявки основної сітки Australian Open.