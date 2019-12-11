Багдатіс: Хочу подякувати Світоліній за надану мені довіру

Легендарний кіпрський тенісист Маркос Багдатіс щасливий розпочати роботу з найкращою українською тенісисткою Еліною Світоліною.

Про це він повідомив в Instagram.

"Дуже радий оголосити про наступний розділ мого життя. З нетерпінням чекаю початку роботи з великою спортсменкою і супертеннісісткою, з номером 6 у рейтингу WTA Еліною Світоліной, яка працює разом з Ендрю Беттлсом.

Я хочу подякувати Еліні за надану мені довіру. Давайте зробимо це!", - написав Багдатіс.