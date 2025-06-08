Четвертьфинал Свитолиной, титул Гофф, сенсационная Буассон: итоги Ролан Гаррос 2025

Главный грунтовый теннисный турнир сезона 2025 в женском одиночном разряде стал историей. 125 по счету Открытый чемпионат Франции подарил болельщикам много эмоций. Место для позитива нашлось и для хозяев соревнований, и для украинцев.

По традиции, анализ событий начинаем с выступлений наших соотечественниц.

Наши

В основной сетке Ролан Гаррос выступили шестеро украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Анастасия Соболева. Первые четверо из них вышли во второй круг турнира, что стало рекордом Украины времен независимости. А первая тройка добралась до третьего раунда соревнований, что также является рекордом.

Дальше всех традиционно прошла первая ракетка нашей страны.

Четвертьфинал Свитолиной

Элина Свитолина провела качественный грунтовый сезон. Помогла сборной Украины впервые в истории выйти в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг. Выиграла первый за два года для себя и для украинок в целом турнир серии WTA 250 во французском Руане.

На "тысячниках" лучшая украинская теннисистка тоже была на первых ролях. Добралась до полуфинала в Мадриде, где никогда раньше не проходила дальше второго круга. В любимом Риме, где в свое время дважды завоевывала титул, играла в четвертьфинале.

Перед Ролан Гаррос беспокоило как раз то, что Элина провела много матчей в относительно короткий срок. Наилучшим образом из всех грунтовых турниров по уровню игры она выглядела в столице Испании, после чего Свитолина не была на корте настолько легкой на ногах и уверенной в себе. На это мы обращали внимание в превью к французскому мэйджору и, к сожалению, не ошиблись.

К тому же, перед выступлением в Париже украинка успела еще перенести болезнь.

Простым для Элины на Ролан Гаррос выдался только стартовый матч против турчанки Сонмез. Во всех остальных поединках за победу пришлось бороться изо всех сил.

Тем не менее, выигрывать Свитолиной удавалось. Она умеет выцарапывать победы в самых сложных ситуациях, когда игра не клеится. Так удалось дожать венгерку Бондар и американку Перу. Все четыре сета обоих матчей состояли минимум из 12 геймов, и трижды Элине пришлось играть тай-брейк.

Матч четвертого круга против прошлогодней финалистки турнира Жасмин Паолини стал украшением всего Ролан Гаррос с точки зрения интриги. Опять у Элины не шла игра, итальянка взяла первый сет и имела три матч-пойнта во втором, однако опытная украинка ценой невероятных усилий перевела встречу в третью партию, в которой добила ошеломленную Паолини, став для нее олицетворением "проклятия Рима".

Элина Свитолина Скриншот из трансляции

"Проклятие" заключается в том, что победительница турнира в столице Италии непременно не завоевывает титул в Париже. За последние годы избавиться от воли рока удалось лишь Иге Швентек.

Впервые за 150 матчей Grand Slam Свитолиной удалось выиграть матч, в котором соперница имела матч-пойнты.

После игры с Паолини в активе Элины стало 16 побед в текущем грунтовом сезоне, и она на время стала лидером в WTA-туре по этому показателю. Даже в пиковом 2017-м украинка имела только 14 побед на грунте.

К сожалению, и с пятой попытки преодолеть четвертьфинальный барьер Ролан Гаррос Свитолиной не удалось. Пятый четвертьфинал – ноль полуфиналов. Тоже своеобразное персональное проклятие. Действующая на тот момент чемпионка соревнований Ига Швентек подтвердила статус фаворита в очной встрече.

Элина Свитолина Арата Ямаока

Поскольку в прошлом году Элина покинула парижский мэйджор на стадии четвертого круга, то сейчас не только защитила очки за то выступление, но и добавила к своему активу 190 рейтинговых пунктов. Это позволит нашей первой ракетке подняться на одну строчку вверх в рейтинге WTA и занять в понедельник 13 место.

Отметим, что в Чемпионской гонке, то есть, по очкам, набранным в текущем сезоне, Свитолина сейчас находится на 9 позиции, отставая от восьмой Елены Рыбакиной всего на 10 пунктов. Напомним, что первые восемь теннисисток в Чемпионской гонке квалифицируются в конце сезона на итоговый турнир в саудовском Эр-Рияде.

Третий круг и болезнь Ястремской

Несмотря на неудачную серию Даяны на грунте и факт, что это покрытие не подходит для ее агрессивного стиля тенниса, ее выступление на Ролан Гаррос получилось неплохим.

В стартовом матче Ястремская прогнозируемо обыграла обладательницу уайлд-кард австралийку Айяву. Далее пришлось сразиться с 11 сеяной россиянкой Шнайдер. Соперница закономерно считалась фавориткой, что не помешало украинке ее одолеть благодаря лучшей собранности в конце каждого из двух сетов.

Даяна Ястремская Арата Ямаока

Перед встречей против еще одной представительницы страны-агрессора, Самсоновой, Даяна вдруг заболела. По словам самой теннисистки, она находилась в шаге от невыхода на корт, однако встречу все же провела. О победе, разумеется, речь не шла.

Ястремская выходом в третий круг повторила свой прошлогодний результат, и в обновленном рейтинге поднимется на три позиции – на 45 место.

Реализованный шанс Стародубцевой

Юлия Стародубцева вынуждена была в который раз в своей пока не очень долгой карьере проходить квалификацию турнира Grand Slam. Впервые за шесть попыток ей это сделать не удалось. Однако для первого номера посева поражение в финале квалификации чешке Бейлек дало возможность пройти в основную сетку Ролан Гаррос в качестве "лаки-лузера", заменив снявшуюся перед стартом соревнований румынку Кырстю.

В первом круге Стародубцева в непростом матче одолела как раз одну из победительниц квалификации – немку Корпач. Далее справилась с россиянкой Потаповой. И только в третьем круге против Паолини аргументов у Юлии не нашлось.

Юлия Стародубцева Арата Ямаока

Лучшее в карьере выступление на мэйджоре позволит Стародубцевой со следующей недели дебютировать в топ-70 мирового рейтинга. На Уимблдоне она будет играть сразу в основной сетке.

Калинина, Соболева, Костюк

Ангелина Калинина из-за болезни пропустила турниры в Мадриде и Риме и перед началом Ролан Гаррос вылетела во вторую сотню рейтинга. На своем любимом покрытии сыграть ей почти не удалось.

Поэтому ее разгромная победа над 40 ракеткой мира армянкой Аванесян стала неожиданностью. Впрочем, в следующем же матче Калинина без борьбы проиграла француженке Буассон, о которой отдельно поговорим позже.

На второй неделе Ролан Гаррос Ангелина успела съездить на турнир WTA 125 в итальянский Бари, где она снялась в первом же матче против белоруски Шиманович. Одной победы на мэйджоре ей хватило, чтобы вернуться в топ-100.

21-летняя Анастасия Соболева впервые в своей карьере прошла квалификацию на турнир Grand Slam. В частности, победила двух британок, Дарт и Джонс, которые в рейтинге стоят выше украинки на сотню с лишним позиций.

Жаль, что Соболевой не повезло с соперницей в основной сетке. Против 11 сеяной россиянки Шнайдер Анастасии удалось сделать камбэк с 0:5 на 6:5, однако даже один сет зацепить в итоге не удалось. А было бы интересно посмотреть во втором круге на дуэль с Ястремской.

Анастасия Соболева Арата Ямаока

Хуже всего из украинок выступила на Ролан Гаррос, как ни странно, Марта Костюк. После четвертьфинала в Мадриде и четвертого круга в Риме разгром на старте от чешки-квалифайерки Бейлек выглядел громом среди ясного неба. Очевидно, это стало шоком и для самой Костюк, ведь комментарии второй ракетки Украины после матча были довольно странными и непонятными.

Марта даже отказалась от участия в парном разряде турнира.

Впрочем, выдающихся успехов в Париже Марта никогда не достигала, поэтому опустится с 25-го лишь на 26 место в рейтинге.

Пора переходить к главным действующим лицам.

Дебютный титул Гофф на Ролан Гаррос

Победа Коко Гофф в Париже, с одной стороны, не стала большой сенсацией, а с другой, не очень ожидалась. Вторая ракетка мира доходила до финалов в Мадриде и Риме, поэтому логично, что букмекеры считали ее одной из претенденток на триумф.

21-летней американке пока тяжело сыграть 7 матчей подряд на высоком уровне. Например, в столице Испании в стартовом матче она получила 0:6 от Ястремской в первом сете. Уровень игры в полуфинале в Риме против Чжэн Циньвэнь вообще не выдерживал никакой критики. Хоть там и удалось выиграть в марафонском поединке, сил на финал с Паолини уже не осталось.

В Париже все сложилось наилучшим образом. До решающего матча сложной оказалась лишь игра против Мэдисон Киз в четвертьфинале. После проигранного первого сета Гофф смогла заставить соотечественницу ошибаться.

Удалось молодой американке подобрать ключи и к Арине Сабаленке, лидеру мирового рейтинга. Хотя начиналась встреча шокирующе – 1:4, 0:40. Гофф сменила тактику прямо по ходу игры на типично грунтовый теннис с бешеными вращениями мяча с высокими отскоками, и это дало результат.

Коко Гофф Getty images

Первый сет таки оставила за собой белоруска, а в дальнейшем она могла только пытаться догнать соперницу, что в итоге ей не удалось. После игры Сабаленка в своем стиле заявила, что дело не в Гофф, то она сама наошибалась и проиграла, но мы все понимаем.

Именно максимально неудобные удары Коко приводили к нервотрепке соперницы и ее ошибкам. А умение Гофф перестроить свой теннис в самый сложный момент матча отдельно заслуживает уважения. Это уровень выдающегося мастера.

Обе финалистки серьезно закрепили свои первые позиции в рейтинге WTA, в ближайший месяц оттуда их никто не подвинет.

Крутое пике Швентек

Экс-первая ракетка мира Ига Швентек ровно год не добывает титулов на турнирах WTA. В прошлом сезоне она выиграла все на грунте: Мадрид, Рим и Ролан Гаррос. Защитить большую часть тех очков не удалось, и перед переходом на траву полячка упала аж на седьмое место женской табели о рангах.

К Открытому первенству Франции Швентек подготовилась неплохо как для ее нынешнего состояния. Однако этого недостаточно для побед над топовыми соперницами. Современный женский теннис все больше движется к доминации мощности над техникой, и это плохая новость для полячки.

Когда Иге удавалось проводить целые турниры на пике концентрации, тогда она была первой ракеткой мира. Сейчас такого нет и близко. Казахстанка Рыбакина в четвертом круге разгромила Швентек в первом сете, впрочем, в дальнейшем полька перехватила инициативу и победила. Сабаленка же в полуфинале накормила бывшую доминаторку "баранкой" в решающей партии.

Создается впечатление, что Швентек пока сама не может понять, в чем ее проблема. Относительно недавно все шло прекрасно – и вдруг такое ухудшение и игры, и результатов. А падать дальше есть куда...

Прорыв турнира

Бесспорно, нельзя оставить без внимания главную сенсацию Ролан Гаррос 2025. Француженка Лоис Буассон успела влюбить в свою игру не только домашних болельщиков, но и многих любителей тенниса.

361 ракетка мира, получившая уайлд-кард на соревнования, дошла до полуфинала, убрав со своего пути и известную бельгийку Мертенс, и третью ракетку мира Пегулу, и шестую в рейтинге Андрееву. Только Гофф в полуфинале смогла остановить малоизвестную теннисистку, которая за две недели стала знаменитой.

Трудно однозначно сказать, что стало причиной фантастического выступления Буассон. Ведь турниры ITF, на которых удавалось добывать титулы Лоис, не идут ни в какое сравнение по уровню с мэйджорами. А спортсменка буквально три месяца назад восстановилась от разрыва крестообразной связки колена.

Только время покажет, не был ли взлет Буассон случайностью, статистической погрешностью. На Ролан Гаррос она показала содержательный атакующий теннис, при этом все ее достижения связаны исключительно с грунтовыми турнирами. Нетипичное сочетание. Интересно будет посмотреть на нее на траве.

Лоис Буассон Getty images

Что дальше?

Для лучших теннисисток мира грунтовый сезон закончен. Теперь их ожидает месяц выступлений на траве, который будет венчать старейший и самый известный из всех турниров Grand Slam – Уимблдон. Соревнования во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в этом году пройдут с 30 июня по 13 июля.