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Француженка из четвертой сотни рейтинга вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 2 июня 2025, 16:55
Француженка из четвертой сотни рейтинга вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос
Лоїс Буассон
btu.org.ua

361 ракетка мира Лоис Буассон из Франции сенсационно вышла в четвертьфинал женского одиночного разряда Ролан Гаррос. В матче четвертого круга она одолела представительницу топ-3 Джессику Пегулу (3, США).

Поединок длился 2 часа 42 минуты и завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

За матч Буассон 3 раза подала навылет, сделала 7 двойных ошибок и 5 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, совершила 1 ошибку на подаче и 5 брейков.

Roland Garros  Grand Slam
Париж, Франция, грунт
Призовой фонд: €28,176,000
Четвертый круг, 2 июня

Лоис Буассон (Франция)  Джессика Пегула (США) 3:6, 6:4, 6:4

Соперницы встречались впервые. В своем дебютном четвертьфинале турнира Grand Slam в карьере Буассон сыграет против Мирры Андреевой (6, -).

22-летняя француженка стала второй обладательницей уайлд-кард на Ролан Гаррос, которая добралась до четвертьфинала после своей соотечественницы Мари Пирс в 2002 году.

Находясь на 361 позиции в мировом рейтинге, Буассон стала самой низкорейтинговой четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису за последние 40 лет.

Напомним, что во втором круге Ролан Гаррос Лоис Буассон уверенно обыграла украинку Ангелину Калинину.

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