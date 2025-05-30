Свитолина в непростом матче добыла путевку в четвертый круг Ролан Гаррос

Элина Свитолина (14) пробилась в четвертый круг Ролан Гаррос, обыграв в тяжелом поединке третьего раунда американку Бернарду Перу (83).

Матч длился 2 часа 14 минут и завершился со счетом 7:6(5), 7:6(5).

С начала игры стало понятно, что Элину ожидает тяжелый матч. На старте первого сета она отдала две свои подачи, взяв в ответ одну. Догнать соперницу удалось при счете 4:4, и тут же Свитолиной пришлось отыгрывать два брейк-пойнта соперницы.

В дальнейшем теннисистки брали свои подачи, пока не настало время тай-брейка. На нем украинка постоянно лидировала с небольшим преимуществом и в конце концов забрала партию – 7:6(5).

Второй сет был также равным. Казалось, что Свитолина в нужный момент добавила в своем стиле, взяв подачу соперницы и поведя 5:4. Однако все было совсем не так просто. Пера тут же отыгралась, но вновь потеряла свой гейм. Элина во второй раз вышла подавать на матч и даже имела двойной матч-пойнт. И снова американка сравняла счет, 6:6.

На тай-брейке лидерство захватила Пера – 3:0, 4:2. После перехода Свитолина наконец включилась и выиграла четыре очка подряд. Завершила матч первая ракетка Украины шикарным ударом слева по линии. 7:6(5), 7:6(5) – вторая подряд тяжелая победа Элины.

Видеообзор матча

За матч Свитолина 7 раз подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и 4 брейка. Ее соперница выполнила 2 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 4 брейка.

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Третий круг, 30 мая

Элина Свитолина (Украина) – Бернарда Пера (США) 7:6(5), 7:6(5)

Это была вторая встреча соперниц, в обеих победила украинка. В следующем раунде соревнований Свитолина сыграет против четвертой ракетки мира Жасмин Паолини. Итальянка в своем матче третьего круга выбила из борьбы нашу Юлию Стародубцеву (81).

Свитолина в седьмой раз в карьере вышла в четвертый раунд Ролан Гаррос, четыре раза она доходила до четвертьфинала турнира.

Напомним, что на старте французского мэйджора Элина разгромила турчанку Зейнеп Сонмез (76), а во втором круге победила венгерку Анну Бондар (82).