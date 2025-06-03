Свитолина не смогла обыграть действующую чемпионку в четвертьфинале Ролан Гаррос

Элина Свитолина (14) не смогла пробиться в полуфинал Ролан Гаррос 2025. В четвертьфинальном поединке первая ракетка Украины уступила действующей чемпионке турнира Иге Швентек (5, Польша).

Матч длился 1 час 42 минуты и завершился со счетом 6:1, 7:5.

Понимая, что выиграть у Швентек может помочь только активная собственная игра, Свитолина активно начала встречу и имела брейк-пойнт в первом же гейме. Реализовать его помешала ошибка при ударе слева по линии. Возможно, неудача слишком повлияла на Элину.

Со счета 1:1 украинка проиграла 5 геймов подряд, хоть и имела две возможности сделать обратный брейк. Первый сет забрала Швентек – 6:1, хоть выдающегося тенниса полячка, будем откровенны, не показывала. Однако 4 активно выигранных мяча при 17 невынужденных ошибках Свитолиной четко показывают причину разгрома в партии.

Второй сет Элина начала увереннее, смогла сделать брейк и повести 3:1. Удержать преимущество не удалось, полячка быстро сравняла счет. Здесь матч стал значительно интереснее и по уровню игры начал соответствовать четвертьфиналу Grand Slam.

К сожалению, концовку партии лучше провела Швентек. Со счета 5:5 она забрала два гейма подряд и добыла победу во встрече – 6:1, 7:5.

Видеообзор матча

За матч Свитолина не подавала навылет, сделала 1 двойную ошибку и 1 брейк. Ее соперница выполнила 3 эйса, сделала 4 ошибки на подаче и 4 брейка.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франция, грунт

Призовой фонд: €28,176,000

Четвертьфинал, 3 июня

Ига Швьонтек (Польша) – Элина Свитолина (Украина) 6:1, 7:5

Соперницы встречались в пятый раз, полька выиграла четвёртый матч, в том числе, второй в текущем сезоне. В полуфинале Швентек сыграет против Арины Сабаленки (1, -).

Ига шестой раз вышла в полуфинал Ролан Гаррос. Она является четырехкратной триумфаторкой соревнований в Париже (2020, 2022, 2023, 2024). Полька имеет на Открытом чемпионате Франции продолжающуюся серию из 26 побед. Больше в истории только у легендарной американки Крис Эверт – 29 выигрышей.

Свитолина пятый раз играла в четвертьфинале Ролан Гаррос, однако никогда не проходила в полуфинал. Со следующей недели 30-летняя украинка поднимется на одну строчку в рейтинге WTA и займет в нем 13 место.

Напомним, что на старте французского мэйджора Элина разгромила турчанку Зейнеп Сонмез (76), а во втором круге одолела венгерку Анну Бондар (82). В третьем раунде соревнований Свитолина победила американку Бернарду Перу (83) в тяжелом матче с двумя тай-брейками. Накануне в четвертьфинале украинка с эпическим камбэком обыграла итальянку Жасмин Паолини (4).