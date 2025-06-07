Гофф обыграла "нейтральную" первую ракетку мира и стала чемпионкой Ролан Гаррос

Американка Коко Гофф (2) стала чемпионкой Ролан Гаррос 2025. в финальном матче она победила "нейтральную" первую ракетку мира Арину Сабаленку.

Матч длился 2 часа 40 минут и завершился со счетом 6:7(5), 6:2, 6:4.

Сабаленка из-за своей мощи считалась фавориткой встречи, и стартовые геймы показали, почему. Гофф просто не успевала за темпом ударов белоруски и поэтому получила в первом сете 1:4, 0:40 на подаче соперницы.

Начиная с этого счета, молодая американка начала понимать, что делать на корте. Глубокие удары с сильным вращением стали камнем преткновения для Сабаленки на протяжении всего матча. Гофф удалось сравняться на четырех, после чего парад обоюдных брейков довел первый сет до тай-брейка.

На нем Коко повела 3:0, 5:3, однако завершение партии Сабаленка провела идеально и выиграла ее – 7:6(5).

По большому счету, это был последний по-настоящему удачный отрезок для белоруски. Чем меньше у теннисисток оставалось сил, тем большей проблемой для Сабаленки становились накрученные мячи от Гофф. 70 невынужденных ошибок от первой ракетки мира – с отрывом наибольшее их количество от одной теннисистки в течение матча на всем Ролан Гаррос 2025.

Вторую партию Гофф выиграла вчистую, а в третьей постоянно вела и не позволила реализовать последний шанс соперницы в виде брейк-пойнта при счете 5:4. Коко Гофф – новая чемпионка Открытого первенства Франции по теннису!

Видеообзор матча

За матч Гофф 3 раза подала навылет, сделала 8 двойных ошибок и 9 брейков. Ее соперница выполнила 2 эйса, сделала 6 ошибок на подаче и 6 брейков.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франция, грунт

Призовой фонд: €28,176,000

Финал, 7 июня

Коко Гофф (США) – Арина Сабаленка (-) 6:7(5), 6:2, 6:4

Соперницы встречались в одиннадцатый раз, американка выиграла шестой матч.

Гофф добыла второй титул Grand Slam в своей карьере и первый в Париже. У Сабаленки осталось три победы на мэйджорах, все на харде.

21-летняя Коко стала самой молодой американкой с 2002 года, которая завоевала титул на Ролан Гаррос после Серены Уильямс и первой американкой с 2015-го после неё же, которая триумфовала на французском мэйджоре.

Напомним, что титул Коко Гофф будет вручать легенда мирового тенниса француженка Жюстин Энен.