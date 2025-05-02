Свитолина уступила первой ракетке мира в полуфинале престижного турнира в Мадриде

Элина Свитолина (17) не смогла выйти в финал турнира серии WTA 1000 в испанском Мадриде. В полуфинале соревнований она уступила первой ракетке мира Арине Сабаленке.

Матч завершился за 1 час 33 минуты со счетом 6:3, 7:5 в пользу белорусской теннисистки.

Старт поединка Свитолиной совсем не удался. В середине первого сета процент ее первой подачи составлял ужасные 25%. Успевать за темпом мощной соперницы, в отличие от игры с Рыбакиной, не особенно удавалось.

Неудивительно, что Сабаленка повела 4:1, однако тут Элина начала нащупывать свою игру. Она взяла два гейма подряд и была близка к тому, чтобы сравнять счет.

К сожалению, белоруска снова взяла подачу украинки и вышла подавать на партию. Свитолина имела сразу три возможности сделать обратный брейк, однако использовать их не сумела – 3:6.

В начале второй партии наша теннисистка проиграла свою подачу и ситуация стала совсем затруднительной. Отыграть брейк удалось в последний момент – когда Сабаленка подавала на матч при счете 5:4 в свою пользу. Однако, как и в первой партии, Свитолина после этого не смогла удержать свой гейм и в итоге уступила 5:7.

¡Aryna Sabalenka derrota a Svitolina 6-3, 7-5 para alcanzar la final en Madrid! 🔔@SabalenkaA | #MMOPEN



pic.twitter.com/kXxbvAPrbD — WTA Español (@WTA_Espanol) May 1, 2025

За матч Свитолина 4 раза подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и 2 брейка. Ее соперница тоже выполнила 4 эйса и 4 раза ошиблась на подаче, но сделала 5 брейков.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Испания, грунт

Призовой фонд: $8,963,700

Полуфинал, 1 мая

Арина Сабаленка (-) – Элина Свитолина (Украина) 6:3, 7:5

Это была шестая встреча соперниц и пятая победа "нейтральной" спортсменки. В решающем матче соревнований Сабаленка сыграет против Коко Гофф (4, США).

Свитолина благодаря выходу в полуфинал с новой недели поднимется на 14 позицию мирового рейтинга. А в Чемпионской гонке, которая выступает квалификацией для попадания на Итоговый турнир, украинка идет на 7 месте.

Напомним, что на старте испанского "тысячника" Свитолина легко победила британку Сонай Картал (60), в третьем круге была сильнее казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной (11). В 1/8 финала Элина разобралась с гречанкой Марией Саккари (82), а в четвертьфинале разгромила японку Моюку Учидзиму (56).