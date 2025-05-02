Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Теннис

Свитолина уступила первой ракетке мира в полуфинале престижного турнира в Мадриде

Станіслав Матусевич — 2 мая 2025, 00:29
Свитолина уступила первой ракетке мира в полуфинале престижного турнира в Мадриде
Еліна Світоліна
Instagram adidastennis

Элина Свитолина (17) не смогла выйти в финал турнира серии WTA 1000 в испанском Мадриде. В полуфинале соревнований она уступила первой ракетке мира Арине Сабаленке.

Матч завершился за 1 час 33 минуты со счетом 6:3, 7:5 в пользу белорусской теннисистки.

Старт поединка Свитолиной совсем не удался. В середине первого сета процент ее первой подачи составлял ужасные 25%. Успевать за темпом мощной соперницы, в отличие от игры с Рыбакиной, не особенно удавалось.

Неудивительно, что Сабаленка повела 4:1, однако тут Элина начала нащупывать свою игру. Она взяла два гейма подряд и была близка к тому, чтобы сравнять счет.

К сожалению, белоруска снова взяла подачу украинки и вышла подавать на партию. Свитолина имела сразу три возможности сделать обратный брейк, однако использовать их не сумела – 3:6.

В начале второй партии наша теннисистка проиграла свою подачу и ситуация стала совсем затруднительной. Отыграть брейк удалось в последний момент – когда Сабаленка подавала на матч при счете 5:4 в свою пользу. Однако, как и в первой партии, Свитолина после этого не смогла удержать свой гейм и в итоге уступила 5:7.

За матч Свитолина 4 раза подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и 2 брейка. Ее соперница тоже выполнила 4 эйса и 4 раза ошиблась на подаче, но сделала 5 брейков.

Mutua Madrid Open  WTA 1000
Мадрид, Испания, грунт
Призовой фонд: $8,963,700
Полуфинал, 1 мая

Арина Сабаленка (-)  Элина Свитолина (Украина) 6:3, 7:5

Это была шестая встреча соперниц и пятая победа "нейтральной" спортсменки. В решающем матче соревнований Сабаленка сыграет против Коко Гофф (4, США).

Свитолина благодаря выходу в полуфинал с новой недели поднимется на 14 позицию мирового рейтинга. А в Чемпионской гонке, которая выступает квалификацией для попадания на Итоговый турнир, украинка идет на 7 месте.

Напомним, что на старте испанского "тысячника" Свитолина легко победила британку Сонай Картал (60), в третьем круге была сильнее казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной (11). В 1/8 финала Элина разобралась с гречанкой Марией Саккари (82), а в четвертьфинале разгромила японку Моюку Учидзиму (56).

Mutua Madrid Open

Гофф разгромила действующую чемпионку турнира в Мадриде и вышла в финал соревнования
Свитолина – Сабаленка в полуфинале Мадрида: психологическая стойкость против грубой силы
Определилась фаворитка матча Свитолина – Сабаленко
Свитолина проведет полуфинальный матч 1 мая в Мадриде: определилось время
Свитолина претендует на титул: определились полуфиналистки на турнире в Мадриде

Последние новости