Безумный камбэк: Свитолина одолела 4 ракетку мира на пути в четвертьфинал Ролан Гаррос

Элина Свитолина (14) в драматичном матче вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос. В четвертом круге соревнований она в зрелищной борьбе обыграла четвертую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини.

Поединок длился 2 часа 27 минут и завершился со счетом 4:6, 7:6(6), 6:1.

Игра ожидалась с определенной опаской, ведь два последних матча Свитолиной на Ролан Гаррос против не самых сильных соперниц получились тяжелыми и не лучшими по качеству игры.

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Начало встречи выдалось не самым оптимистичным. Паолини сразу повела 3:0. Однако после серии обменов брейками Элина сумела сравнять счет – 4:4. И все же концовка первого сета осталась за итальянкой. Ей удалось взять два решающих гейма подряд и оставить партию за собой, 6:4.

Второй сет поначалу проходил по подобному сценарию. Паолини сделала ранний брейк, а в середине партии Свитолина ответила тем же. Вот только сравняться на четырех геймах уже не получилось: итальянка взяла подачу украинки под ноль и повела 5:3. Впрочем, подать на матч ей не удалось.

При счете 5:4 на подаче Свитолиной четвертая ракетка мира заработала двойной матч-пойнт. И тут на полную включился знаменитый бойцовский характер нашей теннисистки. Она отыгралась и перевела партию на тай-брейк.

Тринадцатый гейм сета тоже превратился в качели. Сначала Элина повела 4:1, а уже через несколько минут Паолини получила третий матч-пойнт – 6:5. Снова пришлось демонстрировать козацкий дух. Первая ракетка Украины завоевала три очка подряд и в итоге выиграла тай-брейк со счетом 8:6.

Третий сет, как и в матче этих соперниц четырехмесячной давности на Australian Open, превратился в формальность. На волне успеха Свитолина превосходила соперницу во всех компонентах тенниса и выиграла партию с убедительным преимуществом – 6:1.

Видеообзор матча

За матч Свитолина 2 раза подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и 7 брейков. Ее соперница выполнила 1 эйс, не ошибалась на подаче и сделала 6 брейков. Интересно, что в целом Элина выиграла всего на 1 розыгрыш больше своей соперницы: 102 против 101.

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Четвертый круг, 1 июня

Элина Свитолина (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) 4:6, 7:6(6), 6:1

Это была вторая встреча соперниц. Украинка также с камбэком победила в третьем круге Australian Open 2025. В следующем раунде соревнований Свитолина сыграет против победительницы матча между Игой Швентек (5, Польша) и Еленой Рыбакиной (11, Казахстан).

Свитолина в пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал мэйджора в столице Франции и будет бороться за первый полуфинал.

Напомним, что на старте французского мэйджора Элина разгромила турчанку Зейнеп Сонмез (76), а во втором круге одолела венгерку Анну Бондар (82). Накануне в третьем раунде соревнований Свитолина победила американку Бернарду Перу (83) в тяжелом матче с двумя тай-брейками.