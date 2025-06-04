361 ракетка мира сотворила очередную сенсацию и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

361 ракетка мира Лоис Буассон из Франции продолжает шокировать весь теннисный мир. В четвертьфинальном матче Ролан Гаррос она обыграла россиянку Мирру Андрееву (6) и вышла в полуфинал соревнований.

Поединок длился 2 часа 10 минут и завершился со счетом 7:6(6), 6:3.

В первой партии Буассон уступала с брейком 1:3 и 3:5, однако не дала Андреевой подать на сет. На своей подаче француженка отыграла сет-пойнт. На тай-брейке Лоис ликвидировала второй сет-пойнт соперницы и в итоге забрала партию.

Андреева лидировала 3:0 во втором сете, однако больше ни одного гейма в матче взять не смогла. Буассон сенсационно вышла в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису.

За матч Буассон 3 раза подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и 5 брейков. Ее соперница выполнила 1 эйс, совершила 9 ошибок на подаче и 3 брейка.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франция, грунт

Призовой фонд: €28,176,000

Четвертьфинал, 4 июня

Лоис Буассон (Франция) – Мирра Андреева (-) 7:6(6), 6:3

Соперницы встречались впервые. В своём дебютном полуфинале турнира Grand Slam в карьере Буассон сыграет против Коко Гофф (2, США).

Лоис стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой турнира Grand Slam за последние 40 лет.

22-летняя француженка стала первой обладательницей вайлд-кард в истории, которая вышла в полуфинал Ролан Гаррос.

С 1990 года после американки Дженнифер Каприати теннисистки не доходили до этой стадии в Париже на дебютном для себя турнире Grand Slam.

Напомним, что Коко Гофф, будущая соперница Буассон по полуфиналу, чуть ранее обыграла в четвертьфинальном поединке свою соотечественницу Мэдисон Киз (8).