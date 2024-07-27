Сборная Украины — сборная Марокко: анонс матча на Олимпийских играх-2024

В субботу, 27 июля, состоится поединок второго тура группового этапа Олимпийских игр-2024, в котором сборная Украины будет противостоять команде Марокко. Встреча состоится на стадионе "Стад Жоффруа-Гишар" в Сент-Этьен (Франция) и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Олимпийская сборная Украины

Украинская сборная по футболу впервые представлена на турнире. Она прошла сито квалификации, став полуфиналистом молодежного Евро-2023.

В рамках подготовки к Олимпиаде подопечные Руслана Ротаня победили на международном товарищеском турнире" Tournoi Maurice Revell" и сыграли 2 товарищеских матча против Египта U-23 (1:1) и Парагвая U-23 (2:2).

В первом туре группового этапа украинцы неожиданно уступили главному андердогу группы B Ираку, несмотря на то, что отличились первыми. В настоящее время Украина разделяет последнюю строчку с Аргентиной.

Олимпийская сборная Марокко

Для футбольной сборной Марокко это уже седьмые Олимпийские игры. В последний раз они соревновались на этом турнире в 2012 году, где дважды сыграли вничью и один раз проиграли, поэтому не смогли выйти из группы. За всю историю марокканцы ни разу не выходили в плейоф.

В первом туре группового этапа сборная Марокко сенсационно выиграла у одного из фаворитов футбольного турнира на Олимпийских играх Аргентины.

Сначала поединок завершился со счетом 2:2. Аргентинцы смогли совершить камбэк благодаря голу на 90+16 минуте. Однако через два часа арбитр просмотрел видеоповтор и отменил взятие ворот. После этого команды вернулись на поле и отыграли еще три минуты, но голов больше не забивали.

История встреч

Сборная Украины U-23 никогда не встречалась со сверстниками из Марокко. Однако в целом украинские сборные всех возрастов играли против марокканцев трижды. В частности, в 2018 году национальная команда сыграла вничью с Марокко в товарищеском матче.

Также Украина U-19 победила Марокко U-20 в спарринге в 2023 году и накануне Украина U-21 одолела марокканскую сборную среди игроков до 23 лет. Это произошло в контрольном поединке 23 марта 2024 года.

Ориентировочные составы

Украина: Фесюн — Мартынюк, Таловеров, Салюк, Крупский — Рубчинский, Михайленко, Криськив — Хлань, Брагару, Сикан

Марокко: Мунир — Хакими, Букамир, Таргаллин, Эль-Уагди — Ричардсон, Эль-Аззузи, Ахомаш, Эль-Ханнус, Бен Сегир — Рахими

Факты и цифры

Сборная Украины по футболу впервые в истории играет на Олимпийских играх;

Для Марокко это уже 7 Олимпийские игры;

Марокканцы никогда в истории не выходили в плейоф Олимпиады;

Сборные Украины и Марокко всех возрастов трижды играли между собой, преимущество на стороне украинцев (+2=1-0);

В сборной Марокко гораздо больше легионеров (выступают не в домашнем чемпионате), чем у Украины (14 против 3);

Украина почти в 5,4 раза дешевле Марокко (30,85 против 165,10 миллионов долларов);

В тройке самых дорогих игроков группы B сразу два представителя сборной Марокко (Ашраф Хакими — 2 место, 60 млн евро, Билл Эль-Ханнус — 3 место, 30 млн);

Наибольшее представление среди всех клубов мира на Олимпиаде у донецкого Шахтера (Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Кирилл Фесюн, Олег Очеретько, Кирилл Сигеев — Украина, Став Лемкин — Израиль).

Где смотреть

Игру вживую в Украине будет транслировать медиасервис MEGOGO в разделе "Спорт", а также в виде поп-ап каналов Discovery+ в разделе "Телевидение" и в специальном разделе Discovery+.

Кроме того, просмотр матча возможен на вебсайте и региональных телеканалах Общественного (например, Общественное Киев, Общественное Полтава и др.), включая ОТТ-сервисы.

Прогноз Чемпиона

Ничья — 1:1.

Победа Украины — 4,35;

Ничья — 3,65;

Победа Ирака — 1,99.