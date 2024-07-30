Ударный старт Хищняка и вылет Светолиной: итоги 30 июля на Олимпийских играх-2024

30 июля, в четвертый день Олимпийских игр-2024, на старты вышли 13 украинских атлетов в 9 видах программы. И только команда украинских шпажисток участвовала в медальном виде.

К сожалению, Елена Кривицкая, Влада Харькова и Фейби Бежура проиграли в первой, четвертьфинальной схватке китаянкам и потеряли надежды на награды. В итоге украинки заняли 6-е место.

Представительница настольного тенниса Маргарита Песоцкая завершила свой турнирный путь на стадии 1/16 финала. Опытная украинка без шансов уступила румынцы Бернардет Шосс.

Украинский пловец Денис Кесиль не смог пробиться в полуфинал плавания на 200 метров баттерфляем среди мужчин.

В своем квалификационном заплыве украинец показал результат 1:57,72 и занял 24 место с 27-ми. Его выступления на Олимпиаде завершаются.

Несмотря на победу над чешкой Терезой Швабиковой (2:1) во втором матче группового турнира, покидает Олимпийские игры бадминтонистка Полина Бугрова. Харьковчанка заняла второе место в группе, в плей-офф выходят только победители групп. Для украинки Олимпиада стала дебютной в карьере, она единственная представительница Украины в бадминтоне на Играх в Париже.

Михаил Усач потерпел поражение в матче 1/32 финала Олимпиады. Украинский стрелок из лука уступил лидеру мирового рейтинга Маркусу Д'Алмейди из Бразилии. В начале поединка Усач выиграл первый сет и был близок к тому, чтобы забрать второй. Однако после пяти подряд десяток Михаил задержался с выстрелом и попал в шестерку. Для украинца эти Олимпийские игры стали первыми в карьере.

Не смогла повторить успех Олимпиады в Токио Элина Свитолина. Украинка в очень тяжелом, трехсетовом поединке проиграла чешке Барборе Крейчиковой. Одесситка выигрывала в первом сете — 3:0, одна уступила тай-брейку. Также с брейком шла во втором - 2:0, однако действующая чемпионка Уимблдона находила силы выравнивать счет. В четвертьфинале сыграет представительница Чехии.

А вот Марта Костюк, в не менее тяжелой игре, все же сломила сопротивление гречанки Марии Саккари. Костюк проиграла первый сет, ведя в счете 3:0. Правда, и дальше девушки часто отдавали свою подачу, однако украинка оказалась сильнее в решающие моменты. Костюк сыграет в 1/4 финала с хорваткой Донной Векич, сенсационно выбившей из турнира Коко Гофф.

Украинская гребля Виктория Усс пробилась в полуфинал слалома на байдарке-одиночке.

Не смогла пробиться в плей-офф футбольная сборная Украины. Подопечные Руслана Ротаня проиграли Аргентине в 3-м туре и завершили выступления на дебютной Олимпиаде.

Боксер весовой категории до 80 кг Александр Хижняк не без проблем одолел в 1/8 финала венгра Филиппа Акилова и прошел в следующий раунд.

Украинские спортсмены за 4 соревновательных дня завоевали одну награду - "бронзу" в личном первенстве саблисток завоевала Ольга Харлан. В медальном зачете Украина делит 35-е место.

31 июля на аренах Парижа будет разыграно 19 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Напомним, на Олимпийских играх соревнуются 140 украинских спортсменов.