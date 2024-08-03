Медальный зачет Олимпиады-2024: Украина завоевала первую золотую награду

Вашему вниманию общий медальный зачет Олимпийских игр 2024 года по итогам восьмого дня соревнований (3 августа).

Медальный зачет возглавляет Китай, у которого 36 медалей: 16 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых. Сборная США, которая имеет наибольшее общее количество наград (61), вышла на второе место. Хозяева турнира, Франция, опустились на третью позицию.

Сборная Украины, которую на летней Олимпиаде-2024 представляют 140 спортсменов в 23 видах спорта, завоевала три награды: фехтовальщица Ольга Харлан стала бронзовым призером в личном турнире саблисток, а Сергей Кулиш получил серебро в стрельбе из винтовки.

Первое золото в копилку Украины принесли фехтовальщице. Украинская команда из сабли в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой одолела Южную Корею в финале со счетом 45:42.

Украинцы поднялись на 28-е место в общем зачете.

Всего будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Материал обновляется

Медальный зачет Олимпийских игр 2024

Полный зачет смотрите ЗДЕСЬ.