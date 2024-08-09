Лузан и Рыбачок завоевали серебро в каноэ-двойке на 500 метров
Украинские гребницы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок получили серебряную медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2024 года .
Украинки финишировали со временем 1:54,30, уступив только Китаю. Отметим, что китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэнья являются золотыми призерами Олимпиады-2020 в Токио по этой дисциплине.
Бронзовые награды
1. 🥇 Сюй Шисяо/Сунь Меня (Китай) - 1:52,81;
2. 🥈 Людмила Лузан/Анастасия Рыбачок - 1:54,30;
3. 🥉 Слоун Маккензи/Кэти Венсон (Канада) — 1:54,36.
Отметим, что Лузан с Анастасией Четвериковой является серебряным призером Токио-2020 (соревнования состоялись в 2021 году) по этой дисциплине. Также на Играх-2020 у Людмила завоевала бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.
Ранее Лузан и Рыбочок получили путевку в полуфинал Олимпийских игр-2024 в каноэ-одиночке.
Обе представительницы Украины финишировали первыми в своих четвертьфинальных заездах. Рыбачок преодолела дистанцию 200 метров в 47.11 секунды, а Лузан - в 47.42.
Накануне Олег Кухарик и Игорь Трунов не смогли пройти в полуфинал мужской байдарки-двойки слаломистки. Также Виктория Усс не прошла в полуфинал каяк-кросса, несмотря на то, что вся дистанция шла второй. Ранее она не смогла завоевать олимпийскую медаль в гребном слаломе, а перед этим не сумела пройти в финал на байдарке.
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