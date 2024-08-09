Лузан и Рыбачок вышли в финал в каноэ-двойке на 500 метров

Украинские гребницы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок вышли в финал в каноэ-двойке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2024 года.

Украинки финишировали третьими, уступив канадкам и венграм. Время украинской пары составило 1:55,62 минуты. Финал соревнований состоится 13:40 по киевскому времени.

Отметим, что Лузан и Рыбачок являются серебряными призерками Олимпиады-2020 (состоявшейся в 2021 году) в этой дисциплине. Также на Играх-2020 в Токио Людмила завоевала бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Полуфинал с участием украинских спортсменок состоится в пятницу, 9 августа.

Ранее обе украинки получили путевку в полуфинал Олимпийских игр-2024 в каноэ-одиночке.

Обе представительницы Украины финишировали первыми в своих четвертьфинальных заездах. Рыбачок преодолела дистанцию 200 метров в 47.11 секунды, а Лузан — в 47.42.

Накануне Олег Кухарик и Игорь Трунов не смогли пройти в полуфинал мужской байдарки-двойки слаломистки. Также Виктория Усс не прошла в полуфинал каяк-кросса, несмотря на то, что вся дистанция шла второй. Ранее она не смогла завоевать олимпийскую медаль в гребном слаломе, а перед этим не сумела пройти в финал на байдарке.

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