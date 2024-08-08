🥇 Хижняк стал олимпийским чемпионом и принес Украине третье золото в Париже

Украинский боксер Александр Хижняк победил казахстанца Нурбека Оралбая раздельным решением судей в бою за золотую медаль Олимпийских игр-2024 по боксу в весовой категории до 80 кг.

Хижняк с первых секунд пошел вперед и в своем стиле наносил немало ударов сопернику. Оралбай отлично отвечал, пробивая на отходе боковые. Трое судей отдали победу в 3-минутке украинцу.

Александр не останавливался после завершения перерыва и Нурбек начал клинчевать украинского боксера. Напор Хижняка стал заметен на лице казахстанца, у которого пошла кровь из носа, однако удачные комбинации Оралбая помогли ему выиграть этот раунд. Перед заключительной 3-минуткой на записках судей была ничья.

В начале третьего раунда Нурбеку оказали медицинскую помощь, а после паузы оба боксера стали обмениваться ударами на близкой дистанции. Оралбай пытался клинчевать украинца, но Хижняк не останавливался и продолжал наносить удары. В самой концовке боя Александр зажал соперника в углу и продолжил пробивать блок соперника.

Все судьи отдали победу Александру Хижняку в последнем раунде. Итоговый счет поединка — 30:27, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28.

29-летний полтавчанин завоевал свое первое золото Олимпиады. Хижняк является серебряным призером Токио-2020 в весовой категории до 75 кг. В финале он проиграл бразильцу Эберту Консейсао техническим нокаутом в 3-м раунде.

24-летний Оралбай является чемпионом мира-2023. Для него эти Олимпийские игры были первыми в карьере.

Напомним, Хижняк в 1/8 финала раздельным решением судей победил эксукраинца Филиппа Акилова из Венгрии, а в четвертьфинале оказался сильнее бразильца Вандерли Перейру. В поединке за выход в финал Александр одолел двукратного олимпийского чемпиона Арлена Лопеса.

Отметим, что 29-летний полтавчанин был последним украинским боксером на Олимпиаде-2024 в Париже.

В преддверии Чемпиона стало известно, сколько Александр заработает за золотую медаль на Олимпийских играх-2024. Мы посчитали, какую сумму Хижняк получит от государства, а сколько заплатит чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.