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Легендарная компания для Хижняка. Какие украинские боксеры получали золото на Олимпиаде

Микола Дендак — 8 августа, 00:40
Фото: Getty Images
Легендарная компания для Хижняка. Какие украинские боксеры получали золото на Олимпиаде

Накануне украинский боксер Александр Хижняк победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая и завоевал долгожданное золото на Олимпийских играх. Это должно было произойти еще в Токио-2020, однако тогда стиль боя украинца сыграл с ним злую шутку, и он проиграл.

Эта победа принесла для Украины уже третье золото в Париже-2024, после побед женской команды по фехтованию на саблях и Ярославы Магучих в прыжках в высоту.

Но, кроме этого, золото Хижняка ставит его в действительно легендарную компанию украинских боксеров, которые это делали раньше. Так что давайте вспомним, кто, кроме Александра, побеждал на ОИ.

Владимир Кличко, Атланта-1996

Дебютная для Украины Олимпиада 1996 года была достаточно успешной для наших боксеров. В соревнованиях принимали участие сразу 7 спортсменов, и в итоге двое завоевали медали. Первый – это Олег Кирюхин, который в весовой категории до 48 кг дошел до полуфинала и завершил ОИ с бронзой. А второй – Владимир Кличко.

Его путь к золоту не был трудным, Владимир уверенно прошел все этапы и завершил турнир победой над представителем Тонга Паэа Вольфграмма.

После победы Кличко решил начать профессиональную карьеру и, как мы знаем, стал легендой мирового бокса. Он становился чемпионом мира в боксе в тяжелом весе по версиям WBO (2000-2003 годы, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), The Ring (2009-2015) и WBA (2011-2015). Также Владимиру принадлежат несколько рекордов, в частности, он является обладателем самой длинной серии защит объединенного и абсолютного титула чемпиона мира.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Василий Ломаченко, Пекин-2008, Лондон-2012

Упуская все неспортивные скандалы, связанные с Ломаченко, нельзя игнорировать тот факт, что он является одним из самых выдающихся боксеров Украины. По меньшей мере, Василий является двукратным олимпийским чемпионом.

Действующий владелец пояса IBF в легком весе за профессиональную карьеру был чемпионом мира по версии WBO в полулегком (2014-2016), втором полулегком (2016-2018) и легком весе (2018-2020). Также в легкой весовой категории он был чемпионом по версии WBA (2018–2020), WBC (2019–2020) и The Ring (2018–2020).

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Александр Усик, Лондон-2012

Действительно, самые успешные Олимпийские игры для украинских боксеров прошли в 2012 году. 5 медалей, по 2 золота и бронзы и одно серебро. Если о первой золотой медали мы только что упомянули, то вторую получил современная легенда Украины Александр Усик.

До сих пор непобежденный боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (2018-2019) и тяжелом весе (2024). Пока что он возглавляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P).

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На Олимпийских играх в Лондоне Александр являлся главным фаворитом на золото. И после победы в финале над итальянским боксером Клементе Руссо он запомнился всему миру, станцевав гопак.

Сможет ли Хижняк повторить их путь?

Главный вопрос в том, удастся ли Хижняку стать в один ряд с этими легендарными боксерами и на профессиональном уровне. Главная разница между ними – возраст. Кличко и Усик перешли в профессионалы в 25 лет, Ломаченко — в 24. Хижняку сейчас уже 29.

Четыре года для спорта – это огромная разница. Недаром множество людей считают, что он задержался в любителях, и должен двигаться дальше еще после серебра в Токио-2020. Однако это не значит, что в успех Александра не нужно верить. Он уже не раз доказывал всем скептикам, что в нем нельзя сомневаться.

Хижняка часто критикуют за его стиль боя, однако он второй раз доходит до финала Олимпийских игр. Так, может, сейчас рождается еще одна боксерская легенда?

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