Легенда Харлан и королева Магучих: все медали Украины в Париже
До церемонии закрытия и XXXIII Летних Олимпийские игры 2024 остались считанные часы, а спортсмены разыгрывают последние комплекты медалей. На которые украинские спортсмены не будут претендовать.
Всего в Олимпиаде в Париже приняли участие 10 714 атлетов из 206 стран. Олимпийская программа была представлена 32 видами спорта.
Украинские атлеты завоевали 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. Две медали ("бронза" и "золото") на счету фехтовальщицы Ольги Харлан.
Все медали Украины на Олимпийских играх-2024
Вспоминаем всех в хронологическом порядке.
1. Ольга Харлан
Бронзовая медаль в личных соревнованиях по фехтованию на сабле.
Первой награды пришлось ждать долгих 4 дня. Наверное, символично, что первую медаль Украине принесла Ольга Харлан, наверное, главная героиня этих Игр.
В личном первенстве саблисток Харлан завоевала "бронзу". Николаевка уверенно прошла первые три раунда и натолкнулась в полуфинале на вторую в мировом рейтинге, француженку Сару Бальзер. Поражение.
Но в матче за третье место Харлан, несмотря на то, что проигрывала кореянке 6 уколов, проявила свой легендарный характер и выиграла схватку последним уколом.
2. Сергей Кулиш
Серебряная медаль в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений.
Мастер пулевой стрельбы из винтовки выиграл "серебро" в своей любимой дисциплине - стрельбе из трех положений. Черкасщанин до предпоследнего выстрела был в чемпионской гонке, но все же второе место и серебряная медаль.
К сожалению, медаль Кулиша стала единственной в традиционно нашем виде спорта.
3. Женская сборная Украины по фехтованию
Золотая медаль Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой в командном первенстве саблисток.
Украинки уверенно преодолели четвертьфинал и полуфинал, и встретились в решающем поединке с фехтовальщицами из Южной Кореи.
Ровный поединок, в котором украинки все время, кроме первых двух стычек, прошли позади. Отрыв кореянок достигал 6 очков. А на последний матч Ольга Харлан вышла с отставанием в 3 балла – 37:40. А дальше Харлан просто уничтожила свою соперницу и принесла Украине первое золото Олимпиады-2024.
33-летняя Харлан стала Олимпийской чемпионкой во второй раз. Символично, что первое "золото" Олимпийских игр Харлан завоевала также в команде, 16 лет назад в Пекине.
А еще, теперь фехтовальщица из Николаева — самая титулованная украинская олимпийка — 6 медалей: 2 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые.
4. Ярослава Магучих
"Золото" в прыжках в высоту.
22-летняя днепрянка сделала то, что от нее и ждали. Магучих стала олимпийской чемпионкой со скромными 2,00 м. Теперь у Ярославы есть все возможные титулы в легкой атлетике.
5. Ирина Геращенко
Бронзовая медаль в прыжках в высоту.
Двойной подиум по этой дисциплине. Ирина Геращенко наконец-то сняла свое проклятие 4-х мест и запрыгнула на бронзовую ступень. Медаль принес прыжок на 1,95 м.
6. Михаил Кохан
Бронзовая медаль в метании молота.
Фактически параллельно с Магучих и Геращенко свою медаль завоевал и Михаил Кохан. Украинец метнул снаряд на 79,39, чего хватило для "бронзы".
7. Илья Ковтун
Серебряная медаль в упражнениях на параллельных брусьях.
Лидер украинской сборной по спортивной гимнастике все же не остался без наград. Серебро 20-летний житель Черкасс завоевал в своей коронной дисциплине с оценкой 15,500.
8. Александр Хижняк
Олимпийский чемпион по боксу
"Полтавский танк" все же осуществил свою мечту о золотой олимпийской медали, которую он удивительным образом подарил бразильцу в Токио.
В финальном поединке новой для себя весовой категории (до 80 кг) украинец раздельным решением судей победил казахстанского боксера Нурбека Оралбая.
9. Парвиз Насибов
Серебряная медаль в греко-римской борьбе.
Представитель Запорожья на второй Олимпиаде подряд останавливается в шаге от золота. В финале весовой категории до 67 кг 25-летний борец уступил представителю Ирана. Эсмаили Лейвеси .
10. Жан Беленюк
Бронзовая медаль в греко-римской борьбе.
Совсем чуть-чуть не хватило олимпийскому чемпиону Токио-2020, чтобы на третьих Играх подряд выйти в финал. 33-летний киевлянин только по дополнительным показателям проиграл в полуфинале.
Однако в матче за бронзовую медаль не оставил шансов поляку Аркадиушу Кулиничу.
11. Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок
Серебряная медаль в гребном спринте.
Вице-чемпионки Токио снова взяли "серебро". В каноэ-двойке украинки финишировали вторыми в финале, пропустив вперед только китаянок.
12. Ирина Коляденко
25-летняя борчина из Ирпеня очень мощно провела турнир в весовой категории до 62 кг. Однако на финал украинки уже не хватило. Итак, серебряная медаль.
На данный момент Украина занимает 21 место в медальном зачете.