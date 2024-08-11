Легенда Харлан и королева Магучих: все медали Украины в Париже

До церемонии закрытия и XXXIII Летних Олимпийские игры 2024 остались считанные часы, а спортсмены разыгрывают последние комплекты медалей. На которые украинские спортсмены не будут претендовать.

Всего в Олимпиаде в Париже приняли участие 10 714 атлетов из 206 стран. Олимпийская программа была представлена 32 видами спорта.

Украинские атлеты завоевали 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. Две медали ("бронза" и "золото") на счету фехтовальщицы Ольги Харлан.

Все медали Украины на Олимпийских играх-2024

Вспоминаем всех в хронологическом порядке.

1. Ольга Харлан

Бронзовая медаль в личных соревнованиях по фехтованию на сабле.

Ольга Харлан — бронзовый призер в личных соревнованиях по фехтованию на саблях Getty Images

Первой награды пришлось ждать долгих 4 дня. Наверное, символично, что первую медаль Украине принесла Ольга Харлан, наверное, главная героиня этих Игр.

В личном первенстве саблисток Харлан завоевала "бронзу". Николаевка уверенно прошла первые три раунда и натолкнулась в полуфинале на вторую в мировом рейтинге, француженку Сару Бальзер. Поражение.

Но в матче за третье место Харлан, несмотря на то, что проигрывала кореянке 6 уколов, проявила свой легендарный характер и выиграла схватку последним уколом.

2. Сергей Кулиш

Серебряная медаль в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений.

Сергей Кулиш - серебряный призер по пулевой стрельбе Getty Images

Мастер пулевой стрельбы из винтовки выиграл "серебро" в своей любимой дисциплине - стрельбе из трех положений. Черкасщанин до предпоследнего выстрела был в чемпионской гонке, но все же второе место и серебряная медаль.

К сожалению, медаль Кулиша стала единственной в традиционно нашем виде спорта.

3. Женская сборная Украины по фехтованию

Золотая медаль Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой в командном первенстве саблисток.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях НОК Украины

Украинки уверенно преодолели четвертьфинал и полуфинал, и встретились в решающем поединке с фехтовальщицами из Южной Кореи.

Ровный поединок, в котором украинки все время, кроме первых двух стычек, прошли позади. Отрыв кореянок достигал 6 очков. А на последний матч Ольга Харлан вышла с отставанием в 3 балла – 37:40. А дальше Харлан просто уничтожила свою соперницу и принесла Украине первое золото Олимпиады-2024.

33-летняя Харлан стала Олимпийской чемпионкой во второй раз. Символично, что первое "золото" Олимпийских игр Харлан завоевала также в команде, 16 лет назад в Пекине.

А еще, теперь фехтовальщица из Николаева — самая титулованная украинская олимпийка — 6 медалей: 2 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые.

4. Ярослава Магучих

"Золото" в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих Getty Images

22-летняя днепрянка сделала то, что от нее и ждали. Магучих стала олимпийской чемпионкой со скромными 2,00 м. Теперь у Ярославы есть все возможные титулы в легкой атлетике.

5. Ирина Геращенко

Бронзовая медаль в прыжках в высоту.

Ирина Геращенко НОК Украины

Двойной подиум по этой дисциплине. Ирина Геращенко наконец-то сняла свое проклятие 4-х мест и запрыгнула на бронзовую ступень. Медаль принес прыжок на 1,95 м.

Слева – направо: Никола Олислагерс, Ярослава Магучих, Элеанор Паттерсон, Ирина Геращенко Getty Images

6. Михаил Кохан

Бронзовая медаль в метании молота.

Михаил Кохан с бронзовой медалью Олимпиады-2024 Getty Images

Фактически параллельно с Магучих и Геращенко свою медаль завоевал и Михаил Кохан. Украинец метнул снаряд на 79,39, чего хватило для "бронзы".

7. Илья Ковтун

Серебряная медаль в упражнениях на параллельных брусьях.

Илья Ковтун НОК Украины

Лидер украинской сборной по спортивной гимнастике все же не остался без наград. Серебро 20-летний житель Черкасс завоевал в своей коронной дисциплине с оценкой 15,500.

8. Александр Хижняк

Олимпийский чемпион по боксу

Александр Хижняк – олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 80 кг. НОК Украины

"Полтавский танк" все же осуществил свою мечту о золотой олимпийской медали, которую он удивительным образом подарил бразильцу в Токио.

В финальном поединке новой для себя весовой категории (до 80 кг) украинец раздельным решением судей победил казахстанского боксера Нурбека Оралбая.

9. Парвиз Насибов

Серебряная медаль в греко-римской борьбе.

Парвиз Насибов – серебряный призер Олимпийских игр в Париже 2024 года Getty Images

Представитель Запорожья на второй Олимпиаде подряд останавливается в шаге от золота. В финале весовой категории до 67 кг 25-летний борец уступил представителю Ирана. Эсмаили Лейвеси .

10. Жан Беленюк

Бронзовая медаль в греко-римской борьбе.

Жан Беленюк с бронзовой медалью Getty Images

Совсем чуть-чуть не хватило олимпийскому чемпиону Токио-2020, чтобы на третьих Играх подряд выйти в финал. 33-летний киевлянин только по дополнительным показателям проиграл в полуфинале.

Однако в матче за бронзовую медаль не оставил шансов поляку Аркадиушу Кулиничу.

11. Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок

Серебряная медаль в гребном спринте.

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок НОК Украины

Вице-чемпионки Токио снова взяли "серебро". В каноэ-двойке украинки финишировали вторыми в финале, пропустив вперед только китаянок.

12. Ирина Коляденко

25-летняя борчина из Ирпеня очень мощно провела турнир в весовой категории до 62 кг. Однако на финал украинки уже не хватило. Итак, серебряная медаль.

Ирина Коляденко НОК Украины

На данный момент Украина занимает 21 место в медальном зачете.