Это исторический бой для бокса: Кличко прибыл на бой Усик - Фьюри

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко прибыл на бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Об этом Кличко-младший сообщил в своем Instagram.

"Я здесь, в Эр-Рияде, ради боя за титул абсолютного чемпиона. В бессмысленной войне, которую путинская Россия развязала в Украине, с целью заставить Украину исчезнуть как страну и нацию, заставить ее замолчать, а затем превратить в пепел. Вот и мы, мир в субботу вечером посмотрит на Саудовскую Аравию. Мы не молчим.

Здесь талантливые боксеры, талантливые олимпийские спортсмены. Мы, украинцы, просто талантливая нация во всем и точка. Я здесь, чтобы сказать, что мы намерены обеспечить видимость и поддержку нашей страны. Это исторический бой для бокса. Мы получим первого полностью объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе из Украины. Успехов Усику в эту субботу. Слава Украине", - сказал Кличко.

Бой Усик - Фьюри состоится 18 мая 2024 года в Саудовской Аравии. Изначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк прокомментировал потерю веса Фьюри, а также отреагировал на конфликт с командой Тайсона.

Джон Фьюри ударил головой одного из членов команды украинца и получил рассечение. После инцидента Тайсон жестко прокомментировал поведение отца.