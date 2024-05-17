Александр Усик – Тайсон Фьюри: в ожидании битвы за мировую корону

18 мая в Эр-Рияде состоится поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Это будет бой, который объединит все самые престижные пояса в супертяжелом дивизионе (от 90,7 кг). Напомним, что наш соотечественник владеет титулами WBA, WBO, IBO и IBF, а представитель Великобритании – WBC.

Переможец станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе: какая афиша может быть более привлекательной? Неудивительно, что саудовские шейхи не пожалели на такое шоу множество единиц американской валюты. Более того, после отказа Фьюри проводить бой 17 февраля из-за рассечения, главный организатор Турки Аль аш-Шейх, министр Саудовской Аравии по вопросам развлечений, заявил, что отказ от запланированного на 18 мая поединка будет стоить виновнику 10 млн долларов.

Нам, как простым зрителям, просто хочется, чтобы это боксерское мегашоу состоялось и оправдало самые смелые ожидания. Надеемся, что название вечера "Ring of Fire" действительно оправдается, и два гиганта бокса зажгут на полную!"



Александр Усик Тайсон Фьюри Возраст 37 35 Дебют в профи 2013 2008 Рост, см 191 206 Размах рук, см 198 216 Стойка шульга ортодокс Профи рекорд 21-0 34-0-1 Нокауты 14 (66.7%) 24 (68.6%) Последний бой 27.08.2023 29.10.2023

Что ожидаем от Александра?

Понятно, что от соотечественника и настоящего казака украинские болельщики ожидают лишь победы.

Остановимся на том, благодаря чему Александру получится одержать верх над британским великаном.

Темповая, плотная, комбинационная работа

Как только "Цыганский король" не называет перед боем Усика из-за его габаритов - средневес, кролик и тому подобное. Но Александр известен именно тем, что может оптимально сочетать в супертяжелом весе такие качества, как скорость и выносливость, присущие более легким категориям. Британцу придется испытать на себе множество ударов, пусть даже далеко не все они будут акцентированными.

То, что Фьюри принимает на голову и туловище больше, чем допустимо для профессионального боксера, довольно эффектно доказал Фрэнсис Нганну. И если даже сумасбродный камерунец, которого назвать боксером не поднимается перо, умудрился усадить Тайсона на пятую точку, то представим, сколько ударов сможет нанести по такой габаритной цели мастер, получивший прозвище "The Cat".

В этом аспекте отметим несколько пунктов, свидетельствующих об откровенном преимуществе украинца:

выдающаяся техника, наработанная на протяжении успешной любительской карьеры (олимпийский чемпион);

физическая подготовка, позволяющая поддерживать плотный темп все 12 раундов (надеемся, на функционале Усика не отразится то, что он был вынужден провести два подряд интенсивных тренировочных лагеря –

до 17 февраля и 18 мая);

непредсказуемые углы ударов (если в любителях Александр наносил комбинации и отступал, будто давая судьям занести баллы в протокол, то теперь после удачной атаки он смещается в сторону и бьет еще несколько раз - это будет раздражать невыдержанного британца на протяжении всей дистанции);

ударное количество, которое переходит в качество (каким бы крепким ни был подбородок "Цыганского короля", если бой затянется надолго, он обязательно накопит на себе количество попаданий, которое может стать критическим).

Что бы ни произошло в ринге, очевидно, что техника, скорость, плотность и выносливость - на стороне Усика. Добавим к этому профессиональный подход его команды к подготовке.

Профессионализм, мотивация, спортивный интеллект

Первым делом отметим то, что Александр никогда не позволял себе подойти к профессиональному поединку в ненадлежащей форме, что точно можно сказать о его оппоненте. Усик всегда готовится на полную, учитывая мельчайшие детали предстоящего боя. Неудивительно, что он со своей командой приехал в Саудовскую Аравию больше, чем за неделю до отчетного события. Адаптация и акклиматизация должны пройти в оптимальном режиме.

Интересно, что Фьюри считается мастером ментального давления на соперников. Он не стесняется называть и даже преувеличивать недостатки своих оппонентов. Любит еще перед боем рассказать о том, как поиздевается над противником в ринге. Относительно Александра, он откровенно заявил, что тот начнет прыгать как кролик, а большой дядя сделает ему многократный бум, бум и еще раз бум.

Однако Усик еще тот "парень проворный", который никогда не обращал внимания на угрозы противников, а при случае и сам может остренько ответить. Но не это главное. Заметим и вот что. А именно – мощный ментальный потенциал украинца именно в ринге. Александр мастерски проявляет волевое терпение в кризисных ситуациях, провоцирует оппонента, выводит визави из равновесия, умеет развивать собственную инициативу, если она приносит пользу. По прошествии десятилетия профессиональной карьеры заметно, насколько в этом смысле Усик развился.

Не обойдем стороной также чрезвычайно мощную мотивацию украинца. После европейского, мирового и наконец олимпийского золота, что может еще привлекать настоящего боксера? Конечно же, пояса профессионалов. Теперь он имеет шанс стать абсолютом. И это при том, что для Александра это будет лишь шестой поединок после перехода в тяжелую весовую категорию.

Да, две встречи с таким мастером и большим мужиком, как Энтони Джошуа, тоже нешуточный карьерный Олимп. Тем более, что среди супертяжелых парней именно Эй Джей вызывает больше всего симпатий как боксер-профессионал, а не шоумен. Но пояс WBC у человека, который воспринимает этот вид спорта больше как шоу. Что делать – надо наказывать за самоуверенность и браваду. А уж дело арабских шейхов – не дать Тайсону снова сбежать от поединка за все самые престижные пояса.

Талантливый левша

Понятно, что команда Тайсона готовит его к бою с левшой. Однако действительно мощных поединков с бойцами-правосеками у Фьюри припомнить непросто. Напрашивается разве что здоровяк-швед Отто Валлин. С ним британец провел довольно тягомотный бой, который не очень и запомнился. Возможно, "Цыганский король" был тогда не в духе или не в форме, чтобы досрочно завершить бой. Но не исключено и то, что чемпиону тогда было сложно приспособиться к левше.

Да, Александр уступает шведу габаритами, однако значительно превосходит его по всем остальным боксерским параметрам. Следовательно, есть все предпосылки, что этот левша поставит Тайсона в неприятное и неожиданное, а главное – затруднительное положение в ринге.

Недостатки Усика

Но что бы там ни было, должны признать и то, что Александра не стоит называть настоящим супертяжем. Понятно, что выступать в первом тяжелом весе – совсем не то для большой суперзвезды. Усика закономерно потянуло в песочницу к самым большим ребятам.

Но заметим, что в поединках с двухметровыми гигантами у "Кота" проблемы кое-где возникали. Экваторные раунды против Джошуа в первом бою вызывали у внимательных болельщиков немалое беспокойство. Хорошо, что британец дал тогда Усику продышаться, и не вцепился в противника, как настоящий терминатор.

А вот в бою против Даниэля Дюбуа все могло завершиться еще хуже. Хорошо, что рефери зафиксировал удар ниже пояса, а если бы он принял другое решение? Поэтому главная задача Александра – не пропускать мощные удары от Фьюри. Вместе с тем, большую опасность, с нашей точки зрения, несут именно удары по туловищу, способные сбить дыхание и темп, а это – главные преимущества украинца. Не стоит забывать и то, что Тайсон точно будет действовать на грани фола. Почему бы и ему не ударить Усика пониже, рассчитывая на то, что в этот раз рефери окажется не таким внимательным?

По сути, Александр и не опускался на помост ринга в профессиональной карьере, если не учитывать последний бой. Поэтому мы не знаем, как он будет вставать. А вот как встает с пола "Цыганский король", известно всем. Он не стеснялся опускаться на помост еще на ранних этапах своей профессиональной карьеры. Остается надеяться, что в эти выходные Усик не приобретет подобного нового опыта.

Благодаря чему может победить Фьюри?

Несмотря на то, что букмекерские аналитики отдают почти одинаковые шансы будущим противникам, у британца тоже есть арсенал средств для победы. Разберемся с его преимуществами.

Габариты

На самом деле Александр несколько раз дрался с почти двухметровыми парнями. Но действительно серьезными соперниками среди здоровяков были только Джошуа и Дюбуа. Каждого из них Фьюри превосходит в росте почти на дециметр. Этот параметр оппонента станет настоящим новым вызовом для украинца.

Тайсон откровенно намекает на то, что не собирается оставлять даже шанса такому "малышу", как Усик. Против "кролика" выйдет охотник с настоящим крупногабаритным оружием. Это, конечно, присущая "Цыганскому королю" бравада, но от этого украинцу не легче. Драться придется с соперником, который на голову (хорошо, на 15 см) выше тебя. А длиннющие руки британца действительно напоминают дальнобойные пушки.

Непредсказуемость

Если большинство экспертов и болельщиков довольно точно знают, что ждать от украинца, то британец всегда "раскрывается" лишь по ходу поединка. Да, он не сможет действовать в "игровой" манере Александра. Но на что он выйдет заряженным: .

на аутфайт, держа соперника на дистанции джебом?

на инфайте, наваливаясь на меньшего оппонента и совершая коварные удары на грани фола?

на лаки-панч, который будет готовить постоянным тыканьем джебом?

а может и вовсе на авантюрное слаггерство, надеясь снести "кролика" с ринга благодаря своей мощности?

Если откровенно, не представляю, что подготовил британец Усику. Но именно из-за этого, предстоящий поединок является таким ожидаемым. Не только заядлые болельщики каждого из противников, но и высокие боксерские гуру, эксперты-эстеты ждут с нетерпением того, что произойдет на аравийской арене уже скоро.

Умение перетерпеть падение

Об этом уже упоминалось выше. Тайсон, возможно, как никто другой, умеет вставать. Его нисколько не раздражает то, что он обтирает помост. Подъем всегда сопровождается наглой улыбкой и бравадой. И это изрядно подкупает публику, а иногда даже и боковых судей.

Физическая форма

Уже и не знаю, куда отнести этот параметр - к достоинствам или недостаткам. Осуществляя на оппонента психологическое воздействие, команда британца выложила его фото с голым торсом. Действительно кажется, что Фьюри подошел к физухе со всей ответственностью. Двухметровая башня выглядит мощной и заряженной.

Почему же есть сомнения в его функционалке? Ответ прост – Тайсон много "экспериментировал" с собственным телом. Как набор избыточного веса, так и быстрый его сгон, не проходят даром. Организм истощается не только от больших нагрузок, но и от образа жизни. В этом аспекте тщеславный Тайсон значительно уступает образцовому атлету Александру.

Но не стоит отбрасывать и возможность того, что тело британца – настоящее генетическое чудо. По крайней мере он точно в это верит. И имеет на это полное право. Так мы постепенно подошли и к анализу недостатков Фьюри.

Марнославство

Есть одно качество, в котором "Цыганскому королю" найти равных трудно. Речь о самовосхвалении. Из истории профессиональных результатов он как будто и имеет на это право. Но вспомним завершение первого поединка с Деонтеем Уайлдером. Заслуживал ли тогда Тайсон ничью – большой вопрос.

А уж позорище с прошлым выездом в Эр-Рияд на дуэль с Фрэнсисом Нганну и вовсе не оставляет за Фьюри права на чрезмерный апломб. Трудно сказать, зачем он позволил так много камерунцу. Возможно, это требовалось по принципам супершоу. Но на словах Тайсон куда более угрожающий, чем в ринге.

Отсутствие опыта боксирования с быстрыми "игрунцами"

Аматорская карьера Тайсона была довольно бледной. Профессиональная – достаточно яркая и корректно выстроенная. Но в основном ему подбирали таких же больших двухметровых парней. Это, опять же, добавляет поединку привлекательности. Уж слишком интересно понаблюдать, как здоровенный Кинг-Конг будет выцеливать шустрого котика.

Но не стоит надеяться на нелепость и чрезмерные авантюры от Тайсона. Он умеет действовать разумно и адекватно реагировать на происходящее в ринге. Вряд ли в это воскресенье мы увидим такие фокусы, как смена стойки. Хотя, кто его знает этого "Цыганского короля"....

Букмекерские оценки предстоящего поединка

Букмекеры пророчат полностью равный бой. На украинских беттинговых сайтах мизерное преимущество отдается украинцу, на британских – британцу. В этом ничего удивительного, ведь коэффициенты движутся по текущим ставкам.

Интересно проанализировать другие показатели. Так, букмекерские аналитики верят в продолжительный поединок. Тотал раундов "больше 11.5"" оценивается котировкой 1,35. Это больше в пользу нашего спортсмена, ведь от Александра мы ожидаем большей выносливости и лучшей функционалки.

Бросается в глаза то, как букмекеры оценивают метод победы. Если на выигрыш в бою того или иного соперника даются равные коэффициенты, то на победу единогласным решением судей у Тайсона шансов больше – 3,00 против 3,5 – у Усика. По сути, Александр действительно выступает на гостевой арене, где судьи будут более благосклонны к сопернику.

Если бой завершится досрочно, то, по мнению букмекеров, это, наиболее вероятно, произойдет в 9 или 8 раунде. Наименьшая вероятность нокаута, отказа, дисквалификации – в стартовых трехминутках.

Прогноз на бой Усик - Фьюри от "Чемпиона"

Признаюсь откровенно, я люблю делать смелые прогнозы, порой противоречащие оценкам букмекеров. Но предсказать, как пойдет предстоящий поединок, не возьмусь. Перед нами уж слишком яркая и симпатичная пара: технарь-игровик и непредсказуемый, но чрезвычайно мощный клоун (выражаясь более корректно – шоумен).

Болеть буду, разумеется, за Александра. Отсюда, а не от глубокого анализа статистики, и мой прогноз – Фьюри побывает в нокдауне. Букмекер дает на это довольно привлекательный коэффициент 3,45.

Единственное, чего совсем не хотелось бы, чтобы поединок провалил все наши ожидания. Представим себе 12 раундов, когда Усик пытается пробить оборону гиганта, а тот всячески вяжет нашего боксера, наваливается на него, истощая и замедляя. Почему бы и нет?

Однако, надеюсь все же на мегафайт, который станет настоящим украшением бокса 2024 года, а может и десятилетия, если брать тяжеловесов. Очень приятно будет, если апофеозом профессиональной карьеры Усика станет абсолютное чемпионство. Но все же ожидаю, прежде всего, мощный поединок, где оба оппонента проявят свои сильнейшие качества и подарят нам настоящее болельщицкое наслаждение и в отношении спортивной привлекательности события, и в смысле шоу, и в отношении противостояния характеров.