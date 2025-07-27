Результативные ошибки Норриса, слезы Антонелли и типичная Феррари: итоги этапа Формулы-1 в Бельгии

Три недели мы жили, позабыв, что такое Формула-1. И вот она вернулась этапом в Бельгии, который хоть и не всегда, но все же регулярно дарит болельщикам спектр всяческих эмоций.

Увольнение, шокировавшее всех

Хоть это и произошло практически три недели назад, но про событие такого масштаба нельзя не вспомнить.

Неудачные выступления команды привели к тому, что Ред Булл уволил Кристиана Хорнера с должности руководителя практически сразу после этапа в Сильверстоуне.

Понятно, что к увольнению привели не только результаты "быков", но и регулярные конфликты в самой структуре коллектива из Милтон-Кинса.

Остается только гадать, насколько все было плохо, раз Ред Булл решил уволить человека, который возглавлял этот проект с самого первого дня его существования в Формуле-1, и который напрямую ассоциируется с его успехами.

Магии увольнения хватило только на спринт

Раньше среди фанатов Формулы-1 ходила шутка про магию увольнения в Ред Булл, которая затем приносит непременный успех.

То ли совпадение, то ли все не просто так, но факт остается фактом: когда Ред Булл увольнял какого-то важного сотрудника или пилота, Макс Ферстаппен выигрывал следующую гонку.

Так произошло и в этот раз. Вот только эффекта от увольнения Хорнера хватило только на успех в спринте. Хотя если взвесить величину личности Кристиана, то стоило ожидать победной серии Макса на 5-6 Гран-при, не меньше.

Не стоит также забывать, что это был первый этап для Лорана Мекиса во главе Ред Булл. И начал он свой путь в новой команде с победы. А это еще одна галочка в резюме.

Традиции Феррари будут жить вечно

Байки про "следующий сезон точно наш" уже потеряли свою актуальность, теперь они имеют локальный масштаб.

Скудерия использовала длительный перерыв между этапами, чтобы протестировать свою новинку – обновленная задняя подвеска. И результаты тестов были обнадеживающими, ведь подвеска в сочетании с новым днищем, которое было установлено еще в Австрии, дало необходимый эффект.

Феррари исправила проблему с низкой посадкой болида, что позволило сократить время на круге. Казалось, что вот оно, то самое обновление, которое должно подарить нам дуэль Скудерии и Макларена. Но...

На деле все оказалось не так перспективно. Как сказал Шарль Леклер, Феррари вроде бы поехала быстрее, но в Бельгии Макларен был еще быстрее. И это без обновлений.

Может быть, в дальнейшем новая сборка итальянской машины проявит себя с лучшей стороны. Но в Спа Леклер на протяжении всей гонки был вынужден лишь отбиваться от атак Ферстаппена, которому к тому же перед стартом поставили старый двигатель. А что было бы, выступи чемпион с прежней силовой установкой? Еще и на финише Леклер уступил победителю Гран-при Оскару Пиастри сразу 20 секунд.

Погода внесла свои коррективы

Обычно дождевые гонки бывают интереснее сухих за счет своей непредсказуемости и смены стратегии всех команд, которые уже не обязаны использовать два разных комплекта резины.

Но после того, как Формула-3 отменила свой заезд из-за сложных погодных условий, в голове сразу всплыл 2021 год и тот позор, который произошел.

К счастью, в этот раз все обошлось и мы получили полноценную гонку. Да, она была не самой интересной, но это все равно лучше, чем проехать два круга и заехать обратно в боксы. Но все еще остается вопрос к руководству Формулы-1 и ФИА: зачем Пирелли разрабатывает резину для дождевых гонок, если вы боитесь этих самых дождевых гонок?

Пиастри вынудил Норриса сломаться под давлением

Результаты квалификации как бы намекали, что мы в очередной раз будем наблюдать за борьбой пилотов Макларена, теперь за победу в Бельгии.

Так оно и произошло. Жаль, конечно, что все решилось на же первом круге...

Норрис вспомнил о своих прошлогодних традициях проигрывать старт, когда он начинает гонку с поула. И здесь даже не помогло то, что Гран-при начался за машиной безопасности.

Главной проблемой Ландо стало прохождение первого поворота. Именно там он совершил сразу три ошибки, первая же из которых стоила ему победы.

Норрис плохо вышел из поворота, его занесло, из-за чего он не смог хорошо разогнаться. Этим воспользовался Пиастри, который на первом же отрезке прямой Кэммел прошел напарника.

Oscar Piastri wastes no time in seizing control of this race 🤩#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/DaRxFSDtCt — Formula 1 (@F1) July 27, 2025

Команда развела своих гонщиков по стратегии: Пиастри переобули в мидиум, а Норрису поставили хард. В итоге они оба ехали до финиша на одном комплекте слика, что вызвало лишь один вопрос: догонит ли Ландо Оскара к финишу?

У него были на то шансы, но собственные ошибки лишили его шанса побороться за победу. Норрис дважды заблокировал передние колеса в первом повороте, а также выехал за пределы трассы, что в сумме стоило ему примерно трех секунд. На финише британец проиграл напарнику 3,4 секунды. Вот и думайте, какой могла быть борьба на последних кругах гонки.

Хэмилтон исправился за свою ошибку

Как часто вы становитесь свидетелем того, как семикратный чемпион мира два раза подряд в течение двух дней подряд не может преодолеть первый сегмент квалификации? Я вот ни разу.

Но именно это и произошло в минувшие дни, у Льюиса Хэмилтона этап в Спа не задался с самого начала. Он не впечатлил в первой практике, после чего состоялся провал в квалификации спринта. Короткая гонка, к слову, тоже получилась так себе.

На этом кошмар сэра Льюиса не закончился. Судьи удалили время Хэмилтона в первом сегменте квалификации Гран-при, что привело к вылету пилота Феррари в К1. Второй. День. Подряд.

Можно только представить, каким ужасным было настроение Льюиса, учитывая, каким оно было на протяжении всего сезона.

И тут на выручку пришла погода – дождь перемешал все карты, что пришлось очень кстати британскому гонщику. Благодаря раннему пит-стопу и собственной скорости Хэмилтон, стартовавший с пит-лейна, после первой трети дистанции оказался в Топ-7. Неплохой прорыв, не так ли?

Жаль только, что на этом весь успех Льюиса закончился. Большую часть гонки он преследовал Алекса Албона, и все было безуспешно – представитель Таиланда не позволил пройти себя. Но даже прорыва с 18 на 7 место хватило, чтобы заработать признание болельщиков и статус гонщика дня.

Заубер держится в середняках, возвращение Албона

Под конец действия нынешнего регламент Заубер возродился и стал действительно крепким середняком, который на регулярной основе борется за очки.

Швейцарцы заработали два очка усилиями Габриэля Бортолето. Они могли получить на одно очко больше, не прими странное стратегическое решение позвать Нико Хюлькенберга на второй пит-стоп, на момент проведения которого немец был десятым.

В то же самое время Алекс Албон показывает, что его неудачная серия осталась позади. После восьмого места в Британии пилот Уильямса успешно сдержал позади Хэмилтона и финишировал шестым в Спа, чем принес своей команде много очков.

lewis hamilton and alex albon for 20 laps pic.twitter.com/wmWY0x0v1N — van (@v_sargeantism) July 27, 2025

А вот у его напарника все не так хорошо. Сначала Карлос Сайнс стартовал с пит-лейна, после чего в гонке он оказался только 18-м. Серия с пятью финишами в очках в шести гонках сменилась неудачами.

"Феррари" этапа: эмоциональный Антонелли

В этот раз традиционная рубрика будет не про веселье, а про то, что характерно для всех людей – эмоции. Причем далеко не самые позитивные.

Итальянец, равно как и его предшественник в Мерседесе Льюис Хэмилтон, провалил обе квалификации в Бельгии, не сумев выйти из первого сегмента.

После второй квалификационной сессии за два дня Андреа вышел к прессе с красными глазами, слегка мокрыми глазами и салфеткой в руке. Все указывало на то, что Антонелли не сдержал эмоций и расплакался после субботней квалификации.

kimi antonelli is still a kid. a few bad performances can’t overshadow the fact he’s the best rookie this season. they need to look after him & make sure he doesn’t drown in a half empty glass. if it doesn’t destroy you seeing him like this you’re no humanpic.twitter.com/QCsjKMAf4S — mel ⁴ ⁴³ (@luckyagainlando) July 26, 2025

Его можно понять, все-таки для него это дебютный сезон в Формуле-1, еще и сразу в одной из топовых команд серии. Тебе важно демонстрировать результат, иначе карьера в Ф-1 может быстро закончиться.

Хочется лишь поддержать Антонелли. Верим, что он справится с давлением и не сломается под ним. Формуле-1 нужны сильные молодые пилоты.