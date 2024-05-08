Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація каное прибрала із заявки олімпійської кваліфікації з веслування на байдарках та каное в Угорщині екіпаж російського каноїста Міхаіла Павлова.

Base of Ukrainian Sports раніше знайшов інформацію, що росіянин вподобав у Instagram понад 20 постів на підтримку війни. Спортсмен "лайкав" пости з Владіміром Путіним, повідомлення на підтримку окупації України, російських військових й анексії Криму.

Міжнародна федерація гребного спорту допустила росіян та білорусів до змагань влітку 2023 року.

Європейський відбірковий турнір до Олімпійських Ігор-2024 в Парижі пройде в угорській Сегеді з 8 до 9 травня. "Нейтральні" спортсмени з російськими та білоруськими паспортами змагатимуться у категоріях, в яких також будуть представлені українці.

ОІ-2024 відбудуться у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше через підтримку агресії РФ проти України та очільника країни-терористки Владіміра Путіна Міжнародний олімпійський комітет не дозволив дворазовому олімпійському чемпіону з вільної боротьби й капітану російської борцівської збірної Абдулрашіду Садулаєву виступати на змаганнях за кілька днів до старту ліцензійного турніру в Баку.

Нагадаємо, 502 об'єкти спортивної інфраструктури постраждали під час розв'язаної Росією повномасштабної війни.